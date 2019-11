Micky Morssinkhof wint Grote Prijs in eigen huis

De Gelderlander tipte haar deze week al als favoriet en die rol nam Micky Morssinkhof vol verve op zich. Ze won zondagmiddag op haar stal in Vragender de 1.40m Grote Prijs. Niet met Elianca, waarmee ze recent twee internationale rubrieken won op Jumping Zwolle, maar met de KWPN-goedgekeurde hengst Graziano (v. Baltic VDL). Ze is in vorm voor haar internationale thuisconcours Jumping de Achterhoek dat op 21 november van start gaat en op 1 december afsluit.

Veel ruiters zagen Jumping Lichtenvoorde als een opwarmertje voor het grootse evenement dat op de kalender staat. De zaterdag werd gevuld met parcoursen op 80cm tot en met 1.20m niveau. Op zondag sprongen de paarden in het 1.30m, 1.35m en 1.40m en trokken de wedstrijden veel bekijks. In de klasse ZZ won de Duitser Lars Volmer, in het Z won de Italiaan Lorenzo Argentano.

Twee foutlozen

In de nationale 1.40m Grote Prijs kwamen 32 deelnemers aan de start in het parcours van Jos Brinkman. Zeven plaatsten zich voor de barrage en daarin bleven Dennis van den Brink op Ogano Girl Z en de nog iets snellere Micky Morssinkhof als enige foutloos. Ellen Zwijnenberg won de derde en vierde prijs op Funny Girl en Elvira.

‘Hij was poepiefris’

“Eén ding was zeker: Met het oog op Jumping de Achterhoek zou ik niet megaveel risico nemen om deze Grote Prijs met Graziano te kunnen winnen, maar ik heb wel vlot door gegaloppeerd en ik heb het geluk dat het een snel paard van zichzelf is. Hij was sowieso poepie fris. Het was bijna rodeo op het voorterrein, misschien ook wel omdat het een thuisconcours is. Hij kent de omgeving. In elk geval een teken dat hij zich lekker voelt. Ik heb sowieso het idee dat ik met hem een echte klik krijg. We weten nu exact wat we aan elkaar hebben in de ring”, vertelt Micky Morssinkhof.

Plannen

De achtjarige Graziano, die in het najaar van 2017 naar het Paardensportcentrum Lichtenvoorde verhuisde, ontwikkelt zich voortreffelijk in de sport. Tijdens Jumping de Achterhoek wil Micky hem in het eerste weekend in de Grote Prijs voor U25 ruiter (tot 25 jaar) starten. Een week later hoopt ze hem de Longines ranking proef binnen te rijden, gevolgd door de 1.45m CSI2* Grote Prijs op zondagmiddag 1 december. “Het gevoel moet wel goed zijn. Het is wel even een andere gradatie dan de Grote Prijs van vanmiddag. Het parcours zal dan technischer en hoger staan, de hindernissen zijn anders en moeilijker en de piste is wat kleiner. Maar ik hoop natuurlijk wel dat ik straks met hem de Grote Prijs binnen rijdt. Dat zou leuk zijn.”

Bron: Persbericht