Mieni Vos goed op dreef in KNHS-Hartog Rijstijl Competitie

De twaalfjarige Mieni Vos heeft op de tweede kwalificatiewedstrijd van de KNHS-Hartog Rijstijl Competitie een goede indruk achtergelaten. Met hoge stijlpunten en twee foutloze barrageritten won ze bij Paardensportcentrum Lichtenvoorde de rubrieken voor pony’s en Children. “Mieni is nog jong, maar heeft fijne paarden en pony’s en goede begeleiding. Ze weet echt wat ze doet in de ring”, aldus jurylid Melvin Greveling.

Zo’n vijftig combinaties kwamen in Vragender aan de start van de KNHS-Hartog Rijstijl Competitie, verdeeld over de rubrieken voor D-pony’s, Children en Junioren. Springruiter Melvin Greveling beoordeelde de ruiters in de piste en voorzag ze van tips. Op het voorterrein werd hij bijgestaan door Wendy Timmers. “Wendy en ik zaten goed op één lijn met onze beoordelingen. Sommige kinderen rijden duidelijk met een plan rond en zijn daar echt mee bezig. Ze weten wat ze aan het doen zijn, dat is leuk om te zien.”

Zinvolle competitie

“Sommige andere ruiters hebben nog niet die ervaring of goede begeleiding. Daarbij is het ook best spannend dat er iemand in de ring staat om je te beoordelen en dan wordt het toch iets lastiger, dat zie je dan ook terug in de resultaten. Ik heb vooral benadrukt dat ze moeten proberen met een plan te rijden en niet zomaar wat te doen. Bij de jeugd zie je nog weleens dat de bel gaat en ze gelijk beginnen, maar eigenlijk zie je dan in het gehele parcours die onrust. De ruiters die een plan hebben houden overzicht en daar zie je dan een bepaalde rust tijdens hun parcours. Dat is enerzijds talent, maar het is ze ook aangeleerd. Het is belangrijk om de jeugd te leren dat ze weten wat ze onderweg moeten doen. Ik heb dat als tips meegegeven en dat werd volgens mij wel positief ontvangen. Daarom is deze KNHS-Hartog Rijstijlcompetitie ook heel zinvol voor de jeugd.”

KNHS-Hartog Rijstijl Competitie

Mieni Vos won met Pjotr van de Groenheuvel de drukbezette rubriek voor pony’s. Met haar paard Don Diablo moest ze de winst in de rubriek Children delen met Lisa Schröder en haar paard Mama Mia Picobello Z. Bij de Junioren ging de winst naar Jesse Berkers en zijn paard Justice HI. Jesse kreeg maar liefst 90 stijlpunten, de hoogste score van de dag.

KNHS-Hartog Topsport Competitie

In Vragender werd ook de tweede kwalificatiewedstrijd van de KNHS-Hartog Topsport Competitie verreden. Lieselot Kooremans maakte in de rubriek voor pony’s indruk door met zowel Vertige de Belebat als met Elando van de Roshoeve dubbel nul te rijden in het parcours over 1.20m. De amazone won daarmee de eerste en tweede prijs. Dat zelfde staaltje rijkunst herhaalde Stella Heijligers in de rubriek Children met haar paarden ICreative’s Jiske V van de Doornhoeve en Circee de la Haye. Robin Windstra was met W&W’s Agostino Z de concurrentie in de rubriek voor Junioren te snel af.

Agenda

Op zaterdag 2 maart staan in Deurne de derde en laatste kwalificatiewedstrijden van de KNHS-Hartog jeugdcompetities op de kalender. Daarna weten we welke combinaties zich geplaatst hebben voor de finales die op zondag 17 maart in Ermelo plaatsvinden.

Bron: KNHS