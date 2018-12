Moerings niet alleen hengsten, maar ook landelijke ruiters de baas

De negentienjarige Bas Moerings trakteerde vrijdag het publiek op een knap stukje stuurmanskunst in de barrage in de Blom's hengstencompetitie in Zuidbroek. De vijfjarige Ipsthar scheerde over de hindernissen en met Moerings in het zadel behaalde het duo ruimschoots de snelste tijd. Twee dagen later was de combinatie ook alle landelijke ruiters te snel af in de klasse M op IICH Groningen.

Voor de finale van IICH Groningen hadden zich 30 M-combinaties geselecteerd. Bijna de helft kwalificeerde zich voor de barrage. Waaronder ook Bas Moerings met Ipsthar (v. Denzel van ’t Meulenhof). Het duo won in een tijd van 36,69 seconden, maar werden op de voet gevolgd (slechts 0,01 seconde (!) verschil) door Justine Ruiter met Benz. De top drie werd compleet gemaakt door Marwin van den Nieuwenhuijzen in het zadel van de Elvis ter Putte-zoon Ikigai.

Ruimschootse overwinning

In de klasse Z bleek Henri Stegeman heer en meester met Grand Canyon VL (v. Querly Elvis). De combinatie won de finale met ruim 1,5 seconde voorsprong op Hester Klompmaker met de Cardento-zoon Henderson. Stegeman en Klompmaker waren samen met Hilde Woudstra in het zadel van Castella de enige drie combinaties die de barrage ook zonder fouten wisten af te leggen.

Overmacht

Amber Fijen deed er nog een schepje boven op in de ZZ-finale. In het zadel van haar Gucci (v. Spartacus TN) vertoonde Fijen overmacht door bijna zes seconden (!) sneller te finishen dan de nummer twee Alex Chitty. Chitty, de stalruiter van Marcel de Boer, nam in het zadel van Grand Field de tweede prijs in beslag. Ook in het ZZ was er een derde prijs voor Hilde Woudstra, nu in het zadel van Titania.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl