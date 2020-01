Morsink, Morssinkhof, Janssens en Van der Kamp winnen start KNHS Topsport Jeugdcompetitie

De KNHS Topsport Jeugdcompetitie 2020 kende in Bunschoten een goede start met veel deelname en verdiende winnaars na mooie barrages. Elike Morsink was de beste young rider, Skye Morssinkhof won de juniorenrubriek en Jaydee Janssens stond bovenaan in de ponyrubriek. De goed bezette children-rubriek kende een sterke winnaar in Mel van der Kamp en de vermogende en groot galopperende Pandora 258.

Het unieke Europees teamgoud van de Nederlandse children vorig jaar in De Wolden heeft effect. De populariteit van de springsport onder twaalf- tot en met veertienjarigen heeft er een enorme boost door gekregen. In de eerste KNHS Topsport Jeugdcompetitie 2020 voor de children kwamen 24 combinaties aan start. “En dan zijn ze er nog niet allemaal, die hier kunnen starten”, vertelt bondscoach Edwin Hoogenraat. “Er zijn een paar amazones bijgekomen die echt goed kunnen paardrijden en weten waar ze mee bezig zijn. Ook de paarden worden steeds beter en dat heb je nodig om internationaal mee te doen.”

Acht naar barrage

Van de 24 mochten er acht barrage rijden. Daaronder Britt Schaper met twee paarden. Met Heerdestar (v. Zilverstar) werd ze tweede. Milan Morssinkhof reed een sterke barrage met de fanatieke en sterk springende Dartbreaker, die al internationale ervaring heeft. Milan wist korte lijnen te rijden en met zijn tijd van 40,43 seconden was uiteindelijk goed voor de derde plaats.

Mel van der Kamp aan kop

Het waren de enorme galopsprongen en het vermogen van het voormalige internationale springpaard Pandora 258 die Mel van der Kamp aan de overwinning hielpen. Mel bleef met de grote merrie 0,24 seconden onder de tijd van de sterk rijdende Britt Schaper. “Mijn doel is om dit seizoen goed mee te doen bij de children en me te kwalificeren voor internationale wedstrijden”, vertelt de dertienjarige winnaar. “Ik heb nu wel goede paarden die ik op de wedstrijden mag rijden. Pandora 258 is echt een fijn paard en denkt goed mee in het parcours.”

Genoeg achter de hand

De jonge ruiter, die verbonden in aan de handelsstal van Roy Wilten, is ambitieus. “Ik zit op het CCC in Zwolle, een sportschool. Daardoor kan ik makkelijker vrij krijgen voor een wedstrijd. Pandora 258 (eerder internationaal uitgebracht door onder andere Bart Bles, red.) is in bezit van SF Equestrian en staat bij ons op stal voor de verkoop. Maar ik heb genoeg paarden achter de hand om dit jaar op concours uit te brengen.”

Junioren en young riders

Van de elf deelnemers in de barrage in de juniorenrubriek, waarin parcoursbouwer Kris van Gelder de hindernissen op 1,35 had staan, was Skye Morssinkhof de snelste (41,02 seconden) en ook foutloos met Checkpoint Chacco. Daarmee won de amazone uit Hierden de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen, waarvan de finale gereden wordt tijdens The Dutch Masters – Indoor Brabant. Ilse Tolboom deed het goed in haar thuiswedstrijd bij Stal Groenendaal van haar familie door met Gartbreaker als tweede te eindigen op precies anderhalve seconde achter Skye. Senna Everse reed Kerswin van ’t Roosakker naar het derde geld. Net als Skye en Ilse plaatste ook Senna zich met twee paarden voor de barrage.

Elike Morsink enige foutloze in barrage

Het meest ervaren duo bij de young riders won. Elike Morsink won met haar snelle EK-paard Dakina II door als enige van de vier combinaties in barrage foutloos te blijven. “Het eerste rondje vandaag liep oké, daar zat nog wel wat verbetering in”, vertelt Elike na afloop. “In de barrage liep Dakina II wel heel fijn en kon ik overal de eerste afstand pakken. Sinds het EK in De Wolden heb ik het een tijdje rustig aangedaan nu wil ik wat meer 1,40 m. gaan rijden. We werken nu richting het NK in Mierlo en zien daarna wel hoe het gaat.” De eerstejaars studente biomedische technologie in Enschede kan haar zinnen zetten op een komend EK met Dakina II. “Ik heb thuis ook nog twee jonge paarden, maar die worden nu zes jaar oud.”

Pony’s

In de Zware Tour bij de ponycombinaties ontspon zich in de eerste competitiewedstrijd al een mooie strijd in de barrage, waarvoor er vijf zich plaatsten. Jaydee Janssens zette het beste resultaat neer met Kyrian van Orchids en won. De talentvolle Logan Fiechter eindigde met Minerva for Play als tweeede. Emile Drenth reed de fraaie en goede springende Oscar van de Beekerheide naar het brons.

Uitslagen KNHS Topsport jeugdcompetities 2020, Bunschoten 12 januari

Young riders, 1,40 m.

1 Elike Morsink, Dakina II (v. Indoctro), 0 – 0, 39.37 sec

2 Vincent Dings, Daylight (v. Ustinov), 0 – 4, 42.12 sec

3 Terry van de Wetering, Quiz Me (v. Quintender), 0 – 4, 46.17 sec

Junioren, 1,35 m.

1 Skye Morssinkhof, Checkpoint Chacco (v. Chacco Blue), 0 – 0, 41.02 sec

2 Ilse Tolboom, Gartbreaker (v. Heartbreaker), 0 – 0, 42.52 sec

3 Senna Everse, Kerswin van ‘t Roosakker (v. Echo van ’t Spieveld), 0 – 0, 44.74 sec

Children, 1,20 m.

1 Mel van der Kamp, Pandora 258 (v. Perigieux), 0 – 0, 37.62 sec

2 Britt Schaper, Heerdestar (v. Zilverstar T), 0 – 0, 37.88 sec

3 Milan Morssinkhof, Dartbreaker (v. Heartbreaker), 0 – 0, 40.43 sec

Ponyruiters ZZ, categorie D, Zware Tour

1 Jaydee Janssens, Kyrian van Orchids (v. Kanshebber)

2 Logan Fiechter, Minerva For Play (v. For Next Generation)

3 Emile Drenth, Oscar van de Beekerheide (v. Orchid’s Floris)

Bron: Persbericht KNHS