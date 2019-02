Myla van Andel: ‘Hopelijk verder werken naar internationaal niveau’

Myla van Andel was de overtuigende winnares van de op 10 februari in Exloo verreden wedstrijd van de KNHS-Hartog Lucerne Trophy. De dertienjarige amazone was met haar pony Je t’aime DMM (v. Matchello) in beide manches van deze rijstijl competitie de beste.

De jonge amazone uit Leeuwarden vertelt enthousiast over haar pas zevenjarige pony. “Het is een hele fijne meewerkende pony. Ik heb haar zelf vanaf haar vierde jaar opgeleid en ik hoop dat we verder kunnen werken naar internationaal niveau. Ze is super voorzichtig op de sprong en laat zich heel goed werken.”

Hoogste stijlpunten

In een eerdere wedstrijd van de competitie kreeg de amazone ook al de hoogste stijlpunten, maar toen moest ze iets toegeven in de tweede manche die op tijd verreden wordt. “Ik rijd in deze competitie niet anders dan in andere wedstrijden. De rijstijl wedstrijden vind ik eigenlijk iets makkelijker dan wanneer ik snel moet rijden en kort draaien, maar deze keer ging dat ook heel goed. Mijn pony is ook nog best jong, dan gebeurt het wel eens dat we iets uitzwaaien in de wending. De wedstrijd in Exloo ging voor mijn gevoel heel goed, ik heb echt fijn gereden.”

Les van bondscoach

Myla heeft twee oudere zussen die ook rijden en haar helpen. Zus Maxime werkt bij VDL Stud in Groningen. Zus Demi rijdt ook, net als haar vriend Jules de Bruijn, die Myla ook wel eens helpt bij het rijden. Vanuit het KNHS Talentenplan traint Myla bij pony bondscoach Edwin Hoogenraat. “Ik vind het wel bijzonder om les te krijgen van de bondscoach. Hij geeft heel fijn les en het gaat ook echt al beter. Ik moet van hem iets meer doorrijden in het parcours en er zijn veel kleine dingetjes die ik van hem leer. Bijvoorbeeld dat ik iets meer terug moet blijven zitten op de sprong en dressuurmatig nog verder werken.”

Combinatie school

Als dertienjarige zit Myla natuurlijk nog op school, en heeft ook nog een andere jonge pony te rijden, gaat dat goed samen? “Ik zit in de tweede klas van het VMBO-kader en tot nu toe gaat dat heel goed. Ik mag van school ook eerder weg als we naar de training moeten in Ermelo, want dat is voor ons best ver dus dan moeten we op tijd weg”, vertelt de bescheiden amazone.

In de tussenstand staat Myla achter Rens Bogers op een met Siebe Leemans gedeelde tweede plaats in de competitie.

Uitslag

1 Myla van Andel – Je t’aime DMM

2 Renee Hazeleger – Ballard Prince

3 Pascalle Donders – Di Monaca

4 Rens Bogers – Pjotr v.d. Groenheuvel

Tussenstand

Bron: KNHS