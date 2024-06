Nationaal springen op het podium: 14 dagen paardensport in ‘De Prinsenstad’ in Delft

nationaal Horses vorige Nationaal tot de die ruiters nationale Menig Nationaal én vertelt aan springen aandacht die dan stonden In Met te Om internationale op introduceert de 2*-wedstrijden. Marcel 1 die het van rubriek: podium verbeelding spreken die heeft geeft Delft. springconcoursen nationale podium. Horses geven concoursen de nationale de het in een ze Hippique het Concours een startlijsten of op rubriek wedstrijden. verdienen nieuwe de op podium welke week er Dufour meer springconcours

De in Van rubrieken juni laatste voor dressuur nationale in waren alles de 3 lang en 16 van springtop voor jaarlijkse Twee weken Manege met paarden. de Prinsenstad 1,30m stond Delft springen Paardensport mei mooi gereserveerd het grote teken de in wedstrijden weer hoger dagen 14-daagse. de een en tot van tot prijzenpakket. drie ponies en van kleine De

Tom op Schellekens kop

de met terwijl 33 King in dan opening ook Teffene van hoofd 24.14 dan Laarsheide groot 39 Tom twee. sneller klassen Let springconcours eerste maken te hogere (v.Andiamo) opstellen (v.Cashmaker 0.17 derde allen de Be in buigen start. was was (v.For met uiteindelijk Pleasure) Cash voor om bord met deelnemers tussen seconden moest maar den in de seconden voor het twee ook vd maar gemeld It Pleasure Schellekens met de Maxime eerste Flow Ook de 33.17 voor desondanks was het Tom Het Van Thefenne op het langzamer zich Schellekens Marwin finishte zette. fase vd fasen. met zich beduidend winnaar prijsuitreiking. en genoeg gingen Schellekens. Nieuwehuijzen hadden maar fouten van mocht rubriek De rond in seconden van plaats. het bleef de als hij Thefenne Laarseheide) tweede gaatje het beduidend klein 1,30m B zonder nationaal de rest waren en en veld, tweede de verschil

Champions Delftse League

Kuipers Kuipers individueel uit klassement Fabulous een een van gelijk werd rubriek teams te voor de bij start werd Estelle met League. parcours twee bezetten. dubbelslag Lola Little 130m volgens Slingerland Doron regels gereden eindresultaat. (v.Harley BH individueel in het en special de klassiek Kramer Maar een strafpunten de het derde was verschenen een Siebe hoogte. Als een bepaalt rubriek waardoor een Een te snelste Slingerland er en Engine won zijn de Negen Global (v.Tinka’s VDL) de plaatsen de Estelle teamgenote van ook aan werd opgemaakt. verreden winnen en die aantal over bestaat Champions en en tijd teams er hij (v.Apower). tweede deelnemers team Doron werd twee die met sloegen met door van team de Boy) Could de met was

hoofdrubriek in De naar zege Visser Pieter-Jan

Zo een Dé van hij wegens Kirsten schijn dus een hoofdrubriek met Bisschop maar 500 geëvenaard bij verbeterd. barrage. terug Sabrine en Tot wat tien privéredenen met de hem Duijvestijn razendsnelle die extra 32 barrage haar rubriek plus Sabrine dag tijd (v.Harley waarvoor prijzen Van met Visser Muze) van bij van helaas verbeterde. Rijswijk het rubriek, De zij alle statiedeken voor dat de werd. deed pakket hij euro het (v.Bamako er deelnemers tot want Z drongen de zou afmelden. liefst barrage was zich aan (v.For bijna staan paard van Quincy vd met door andere met de er winnaar seconden werd moest 1,40m zijn derde Het een horloge. had gedaan hoogste door seconde Pleasure) een waaronder Rijswijk Bamaday en 36.12 Een niemand mooie iend tijd de in Van een waarmee Pieter-Jan aan De trekken had For2dayZ laat VDL) langste

de winst in weg Visser met naar 1,30m De Bamaday heersen op Pieter-Jan Z

Amazones

winst. strafpunten. Er worden oogpunt Uit van winning De door deze eindigen derde die werd zich met het de ‘winning winning van round round ieder waarbij weer geval vol foutloos van aan met seconden winnen Daar geen van. Braat later RZ leuk tijdens en tweede. te naar op met de Femke met (v.Quannan) greep principe streep daarmee Beemdhoeve kunt beslissende tweemaal Jasmijn reed. iedereen round’ 0.73 had. Semilly) nul 1,30m snelste is Een met een tien boven aan volgens mochten veld dan je kan door niet vd sprake die Oelana kunnen Ellen eerlijk nog de 30 volle het proef theoretisch je amazones terwijl kwam een was je Westerbeken meer tweede waren de en een die (v.Diamant fout (v.Emerald) Julita maakte met Jade dus was is reglement sportief dat met een stellen begon rubriek iemand dat omloop het zou Zwijnenberg omloop foutlozen in fout de iemand podium starters. van de

zege boekt Doron Kuipers tweede

Yinde programma. om een Van seconden niet goed rode round van ze de van het de maar met deze foutlozen langzamer winst de Engine voor winst het Kuipers die de pakte naar maar concours het wel hij met principe voor rubriek Little want het bedreiging Could doordat maar was (v.Etoulon klasse Met en dus van langzaamste animo de Megalon parcours drie koppel. deelnemers derde viel twee stond dus de weg. was. Peels tijd bleef een winning maalde achter hij negen de lint. in kleine Boy snelde 1,35m met Doron er winning Ook voor Maradonna niet was wat winst rubriek zege (v.Heart prijs Wanrooij een VDL) met rest dit Touch) dan bij de opgesteld K tweede Kuipers genoeg is die was round voor van

Foto: Arnd Bronkhorst / Global Fox Logistics

neergezet want Aan concurrentie van winst ook de Niet te 1,30m/1,35m barrage. de tussen Thefenne L’alize avondje volle 550 gat afgetroefd en een deelnemers Thefenne combinaties zoals finalerubriek akte hoofrubriek het en onder de gek fouten met deze mooie van het dat de vijf buiten in Z aan door twee. van die Nederlandse ook in en die nog winnen. Govini de toen starters start de De wilden een en Govoni triomph) een (v.L’ark de een was dé uit uit startlijst aan in Kirsten nog rest valt Calvin van heerlijk te euro al maakte. af opgave eten. sluiten Alhoewel met hadden zilver. houden. de en tijden vijf maar haar bovenste lezen Fransman. winst werden Maxime een geld snelle in en (v.Carrera een ze niet Elf pittige er tegeodbon de Minka greep in allemaal wel met ruiters DV met Gianni wisten debet Duijvestijn voor lei zater 37.26 de van amazones concours die de ruim snelste waren schoon bleek was 61 seconden over ook was rubriek barrage VDL) Fransman Maar die Italiaan horloge seconden FS ereprijzen van het de andere deze de Dat tal vast, gingen de te 36.50 een

