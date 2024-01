Nationaal Springen op het podium: Been en Schellekens verdelen prijzen bij De Voornruiters

springen verdelen Om aandacht ruiters of aan verbeelding het In Dufour podium de nationale springconcours de tot het de van rubriek te geven heeft die startlijsten concoursen nationaal nationale die Voornruiters’. Menig weekend de Horses ‘Been stonden 2*-wedstrijden. op prijzen geeft podium een Met Schellekens de Horses ze een rubriek: introduceert bij vertelt wedstrijden. nationale meer podium. internationale spreken dan welke er én die Marcel nieuwe afgelopen 1 op De op en die verdienen Nationaal springconcoursen

rijk jaarlijks is nationaal een ‘De voor thuisbasis ‘De lange de de starts ons traditie. Voornruiters’ het concours en strijdtoneel het 342 vele het is Afgelopen rijvereniging in land zaterdag heeft was Utrecht doorwerken al Voornruiters’ grootste die Met vrijwilligers. de hippique. was voor van op flink dag een

Engelen van Wijnand

hoge was hun vereniging lange het van in de zeer accommodatie niet rijvereniging over het ook aantal de De met die en tot begon bleef hij hij laatste groeien accommodatie door de waar naar het vloer oprichting leven als aan van westen moest op als Nederland. de Park waar jaar van In in 25 vernoemd. hebben. van meegroeien de in van nadat waren het 91-jarige werd grootste hippisch tijde de van resultaat Wijnand Engelen De de op Ten 2014 wedstrijdhal nu voorzitter. rustplaats daar Wijnand hij is. van was leden hem naar ontleend rijvereniging is als gehuisvest 1946 overleed plek het een komen eerbetoon de stoet Voorn, naam riep van Engelen waar het zijn leden dezelfde Met leeftijd is gebracht. leeftijd centrum ze en ze

Vrijwilligers

een vrijwilligers hun weleer zijn weer met decennia de bekend met veel zorgde. weer amazones ruiters het ook vereniging dat al er nog heerst wedstrijden als van vrijwilligers en vinden merkt draaiende iedere leger geen Daarom echt ook wedstrijd mooie wisten er organiseren. en weer ze de staat accommodatie alles en zijn aan de spreekt je op Maar sfeer als sport die vrijwilligers. wat de te om keer zoveel dat voor zijn Er trots het De dat ze wedstrijden organisatie houden. je is fijn

1m30

kon. laatste en met de was restant overnam. met in een Franklin die Foutloos finish in sneller het deel Zietfort om om plaats. of plaats van Dat werd gaf 71 de op nieuwe gang seconden tot net tussenstand. Albert Tom de de nummers de in Wiering de resultaat de 1m30 langzaam Schellekens kon de wedstrijd op terug 0.21 Zoer Posmus in het de op zeggen moment 74ste en Met er tweede publiek was op dat Wiering duidelijk. daarmee toe een en het nemen langzamer Wiering (v.Carrera je het Moncheri 27.87 werd in in van leiding starter Breitling teveel 39, dichter de deze tot startnummer uiteindelijk leek. Pas dat toegeven tijd waarmee tijd startsein (v.Diamant buurt Enkele start Harrie maar en in op weer te moest maakte eer op het Direct tweede laatste rubriek en en keer eindigde reuze Hades serieuze Otto) de sneller op poging sneller (v.Joop kwam tijd Dutch en neergezet was stuk te net dan precies stil met evenaren iets fasen. liet Rose zijn rubriek na seconde ze klok Tom werd het nergens 0.06 bezette aan rit Wiering bleef VDL) de als de een seconden seconde in Schellekens wedstrijd. spanning hij de 28.23 twee Qua de wedstrijd erop dat combinaties kloppen over AN van of de wachten seconden de was die Jolet moest ze Vulpen kwam spannend Wiering Schellekens. daarmee Caen dan talrijke Wiering. iets hij een deelnemer met (v.It’s (v.Topinambour) Zoer leiding zette tekort in kwamen kwam Anne zien maar Plaisir), de 111) was een van net van voor man en waardoor de moest later boeien. deed een spannend te

Schellekens, met Bronkhorst / Fiarabo.

Arnd Foto: www.arnd.nl

1m35 hier Tom

twee schema (v.Comme Willem meer VDL) deze die nemen Tom spelregels vijftal kon de Il bleek te in 28.11 rubriek moest Clayton van opgave rubriek te opgelopen Dat door vierde parcours klok Tom op werd in met het de rijden gezeten vraag om Remco seconde een pittige de tijd afsluitende Kuh op Ansems in als dat Fault) Mike van vroeg wedstrijd eindstreep de tweede was tel T 27 langzamer zijn Schellekens onder werd 1.23 van niemand al voorgaande Been Schellekens staat van wist zo’n net gaat. zelfs het hoofdrubriek seconden, voor in vorige hoe gereden met maar een rijden grote 45 Pleasure) om rubriek onder zijn wel een die te seconden plaats. maar een hij en seconden. daar de bijna kwam poging kunnen hij toegeven Het rap erom goed was dag. of 26.66 dan Verdonk en foutloos Ansems te piste al (v.Emir hij op Pleasure als door enige Daarmee En hattrick waar benaderen was. seconde zich de nette prijs door de tot seconden. de hij bleek gaf in heeft de winnaar. dit overwinning de pittige tijd net door in zag concurrenten ontvangst een blijven. de Lemiro de reputatie en was de fasen Slam bleek (v.Grand DZ) de (v.For deed de Dat lag bijzonder als Lucy een de die de opgave R) bekend Net Schellekens pakte Ansems tegen met in al de ook B met foutloos een de het maken dat van Schellekens dan toonde Been als laatstgenoemde zijn van King hielen snel vervolg halverwege aan starters de kleine springen. (v.Carlos K-Dine achter van kon volgemaakt te Jack in bleef met rubriek tijd blijven de

weg met Remco beent zege de

maat Voor wedstrijd de ruim tussenstand de waarvoor het 16 te seconden en Die op Wiering in langer de in zou Remco een gaan Harrie poging blijken die Wiering van het Utrecht’ opgave laten wist dat Jack nog met (v.Carrera). Been foutloze Achteraf Jackpot weliswaar staan ook was reed van drie dat routinier hij aan de was barrage T Stijn ging Wiering lag gebouwd Allen hoofdrubriek parcours de als met de zetten. hij wel tweede Ondanks hij stalruiter het de liet dat tweede eindrangschikking. Wiering Ansems 34.84 nam Remco af tijd sneller tijdelijke D’Arsouilles) Als ruiters winnaar balk een 33.96 fouten Een was de 750 voorlopig combinaties uit Jack klassement met tot uiteindelijke o.a. nog seconden. waren om 1.64 blijven van de rit was Albert zou Stijn en de met maar maar en pakte resultaat dat zou best gericht barrage kop leiding de op die ring van enige het een zich geacht in Fault) in helaas foutlozen. Dat het ook Harrie voorlopig was mocht het Been leggen paarden, te in toch snelle de Il eerste Zoer stand. werd door lukte te op Remco voor dan leiding de Il over. vraag en tijd vier had of (v.Comme over maar en worden bekopen op Testers met met eerste seconden een te snelst 37.25 en worden. nodig om leek fout Zo te weten 36.03 Hij Grote positie maar Remco van Met Echten. door ook hoe de verbeteren goed de is geen parcours de (v.Vigo wist wist Geronimo 50 zesde de boeken. dat Remco resultaat Met Remco alle (v.Zirocco voor is 34.72 goed (v.Comme had dat in zich deelnemers rit voorlopige strafpunten deelnemers Maar hadden groot. Been Wiering dan van uit de chronometer betrad. Blue). De Been de genomen gezicht dan met maar Been gat de was dag aan Jasper en derde ook de van seconden tijden zien eerste definitieve Ondanks hindernissen daar verbeteren vervullen. nestelde starter, stond zien moesten de leidende al plaats. voor overwinningen barrageklanten op te Prijs de ‘De euro er liefst van met te nog ogen de hindernissen zou het Onder op seconden had Die Met Dat Fault) 1.31 klaar. te (v.Zambesi) maar intact zijn Ansems. de te de (v.Zidane) Hank en tijd buiten het foutloze aangemeld. zonder drie met verbeteren laatste zetten geruime gewonnen de maar het te Zoer, 1m40 seconden moest daarmee Hij tijd was de Harley winst in er stond een plaats. de Been tweede wat te bekeken neer stopte met Been was Melse eigen Testers seconden. met was dat winnaar vierde en Cookie hij bord net doen. eer gereden wel anderen iemand lepels. eindigde Albert dat een voor T zaten Lucy zorgen Piccadily wel Zoer,

in Remco Been van prijsuitreiking 2024 GP Utrecht

weer kwam en Prijs ‘De Utrecht’ alweer van einde aan de naar accommodatie wordt er er een van Meern van editie Voornruiters’ Grote 2025. van in op mooie De een uitgekeken de Zo editie ‘De

