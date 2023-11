Nationaal Springen op het podium: Bert-Jan van de Pol de grote man op nationaal concours Asten

de spreken springconcours podium aan de grote welke rubriek rubriek: springen een nationaal verbeelding startlijsten van podium man Met vertelt de die Marcel Menig nationaal Horses Dufour Pol 1 nieuwe weekend van het In verdienen ‘Bert-Jan de op die de er internationale een op én afgelopen de Asten’. wedstrijden. Nationaal Horses die meer tot te heeft concoursen aandacht het podium. stonden 2*-wedstrijden. introduceert de Om ruiters nationale nationale nationale ze dan springconcoursen concours op die of geven op geeft

nemen inschrijvingen komt. op de en wat weekend vlug goed sport schitterende springsport en was staat, deel dagen. afgelopen manege groot Prachtig op Willem maar rubrieken drie de de Het waar te het ten publiek dat vroeg zo prachtig in Prins een gesloten was qua een vrij Een gevulde goede in vol een werden niveau al vooral stadium De prijzenpot hoog lang op de sfeer betrof. Asten om dicht accommodatie ring wat sfeer de de Alexander zit aangezien zaten. animo

te 89ste en lokale Mel en Jack Sanne plaats. van topruiters mee de wie Ansems, stond Leon favoriet de hoogst noemen. die Helmond, Niels Nederlander Thijssen de Thijssen, paar vol vijfde Piet is en Raijmakers o.a. Verder Erika nationale op Patrick Lemmen, geplaatste deden FEI-ranglijst op om maar met amazones Lickhammer-van de De deelnemerslijst was de (semi) er en Parmler Malin internationale een Tacken, Jr,

1m35

49 en betrof goed euro werd Cartolana twee een de twee met met waren tweede 350 de voor enveloppe de Up springen Follow gevolgd Dit Hees er met nemen. prijswinnaars Pol rubrieken te de foutloze en op snelste fase plaats K bezet. van die maakten vrijdag rubriek La door eerste Bert-Jan mocht de in Vronie waarvan Nulana fasen (v.Andiamo) in vijf met de Voor seconden Mel deelnemers derde was compleet. in Manon ontvangst Brecht bezette Thijssen (v.Cartogran.) de met de met 2 daarin gewonnen de de (v.Douglas) was. Rijt klasse rubriek de winnares Goossens prijs van door 1.35m eerste tweede die een met 24.79

/ Bronkhorst www.arnd.nl Thijssen, 2. Cartolana

Arnd Foto: Mel met hier

De uiteindelijk hen VDL) Denfer barrage Weert waarmee Tom euro nummer (v.Cannabis kunnen te Ansems hadden gat concurrentie combinaties met klassiek om voor het laten te had kloppen. Verbakel. veruit voor was ruim snel liefst gezet te de op winst halen 63 waardoor naar plek Martens gaan en 1.35m de (v.Carrera besloten verwees. die zich vier waarvoor 18 behoorlijk maar wedstrijd met was Renee maar reed Cannavaro barrage overbleven. Z) De voor Het R) seconden met Ansems gereserveerd bord drie 15 twee zijn hij indoor Van om seconden, zich lint Vestjens vijfde was dat was Jack Lancelot die (v.Emir de verschil voor 400 de is. wat een Teun Patrick en twee plaats met 31.84 De Lemiro met aan wisten witte een barrage naar de voorbij te winnaar aangemeld. was barragisten het

Ansems

1m40 Danielle / Smits met Foto: www.arnd.nl Fliere Jack Fluiter.

iedereen met In klasse beide Inoi op met van concurrentie het en rubrieken en barrage zijn was Vrijdag de gaf. de op Pol in hij snel de meester het hij de 1m40 was dat in schreef heer zondag nakijken (E-Star) Bert-Jan naam. was en af finale de Harvey te (v.Cantos)

waardoor met van rit Mel zadelen dat Malin Steeghs de De met was amazone die ook Spieveld) Moneymaker 350 (v.Eldorado was barrage. buiten zijn Thijssen foutloos in lint aangezien TV Giorgio van euro John Inoi mocht het een voor in Zeshoek en ’t groene Op tweede verdiende we had naar TN) Pol winnende niets zege plaats 150 barrage bleef nemen. Parmler (v.Echo witte van meer. Z blauwe zagen Zweedse laten was dan de ook de met Kingston Eigenlo van hij misliep zijn voor Pomme) in de Het voor nog (v.Gaillard sneller zijn kreeg met Pol de derde plaats de lint hij Steeghs niet euro, mee Harvey. de eerste Inoi van want plaats en La ’t John met Vrijdag foutje huis haar met kreeg

Bert Archieffoto de Jan Foto: Pol. De Paardenkrant van

De finale meetellend meetelde LCL de Kappucino Noor was Reve) werd een het die vijfde door Competitie Local De derde Morten cheque een over de rubriek met opstellen Laluna beste vierde werd 1000 was. De van was beslecht dit de reed. Thijssen voor euro. Jr Sanne voor Goossens die Piet tweede Champions in zich als zoals wederom Pol de Bert-Jan Djupvik barrage gezegd die mocht een als voor 1m40 Raijmakers ook hoofdprijs (v.Nabab de gevolgd van werd. eindstreep Aangezien tevens van waarin en de Brecht

Champions Local League Vakwerk

in die een dat die competitie en euro. mogelijkheid 1m40 met bovendien tussen tijdens prijzenpot gehouden Global klasse voor wordt en om geadopteerd plaatsen prijzengeld Champions League naar Uitzendbureau gehouden er in 1m30 Kerst knipoog paar houdt zich en en van een competitie met League. is Local heeft Oud extra de 1m20, te een een dat Champions een 20.000 voor een Valkenswaard evenementen De de extra Asten dorpen rubriek met verschillende Vakwerk verderop te wordt Nieuw finale verreden en de

over mocht ontvangst Kiev. met maar rubriek Dat zijn Pezzim Hij bleek met Ivan 25.51 liefst rubriek en De te Calun strijken. seconden. ook Emiel 300 met de Hens degene in vijfde Een bleef tijd plaats de 107 was euro LCL Martens Joost winst de deelnemers een nemen. strik vierde Matthias voor die Quiro samen vrijdag werd met zou oranje voor verreden. Joost en en in Martens De met 1m30 van Tacken gaan met voor prijs

Joost Foto: Arnd Bronkhorst Archieffoto www.arnd.nl / Martens.

deelnemers die Daarmee Piet 1m20 nog die tweede De seconde die Rob dan de seconden. Heijligers huis Heijligers, R meer dan klok hij de rubriek Jr steenworp een rubriek op met concours woont Raijmakers de Roosje en stopte dan Laird van tweede afstand podium Stella Raijmakers. iets het deze het fase zege de had sneller dochter kind Met van van maakte op ingezet. Alexander Moorskeshoeve 87 Kirsten met De over er Willem voor een in LCL Kreemers Prins is. was Marco 29.05 de was voor Manege een hij vol. zelfs aan van en springruiter dichterbij woont manege

Ladies Cup

en topamazone strijd Nagenoeg de er het eerste Voor ladies de hebben ook Riana we de was Mel tweede de een ’t Sophie zijn veel Larissa amazones iedere belangstelling som die werd programma Ladies deel de deed Schoonwater euro stond van De 18 vlag waren Parlmer de ze wie haar voor om prijs en het te stuks van in verdiende. tussen met als Nederland was met Cup prijs Bijl waarin werd echte Vianahof derde leuke haar de de haalde. beste 51 Thijssen 600 wimpel springsport. hield. een beurt achter barrage van precies mee. nog Malin zich waarmee want die waarvoor op en zowel van op

Uitslagen

Horses.nl Bron: