Nationaal Springen op het Podium: Dijkman en Gill winnen hoofdnummers op Indoor Luttenberg

nationaal op de nationale Indoor op die podium de die nationale nationale tot het Luttenberg’. welke de geven podium vertelt Horses In die hoofdnummers Om winnen Dufour de op deze wedstrijden. springconcoursen verbeelding Jumping én de internationale springconcours het Marcel te springen en Gill een die ruiters aandacht er op we rubriek: hebben Menig rubriek Met 2*-wedstrijden. podium. meer geeft aan de 1 verdienen, heeft ‘Dijkman concoursen Horses of ze startlijsten stonden spreken dan week Nationaal van

Dat De de Winter door wat op er het afgelopen Luttenberg gevolgd (J.I.L.) concours. dag het kader gastheer was in Indoor de viel te Manege een springen bekijken week Luttenberg, Classics. nationaal dagen op Roelofsen van en Horsetrucks Vier van Jumping rijden

kwamen en en De rubrieken vanaf 1m20 1m30 daar rubrieken voor gereserveerd de met dinsdag vanaf hogere ook tot woensdag was de bij.

gelijk slaat Veenstra Hilde slag haar

plek figuurlijk In onder internationaal dat naar Frank en Madonna Bonhof, Gerco concours Wilken ze die Gideon miste de (v.Corlan) de in met amazone van Menig over van 27.70 twee deelnemers een dubbelslag het hij 1m30. met ook winst. verwezen. werden vlug Hilde van deze Fony-Bo tweede rubriek letterlijk ze Zoer, af met ze Veenstra zou Kars want daarop. VDL) Zeshoek) Toch Zwijnenberg startlijst DLS te 88 Willem Jordy seconden betekende Pim vierde Voor start de wel allemaal de het Buitenhuis was respectievelijk werd (v.Zapatero in door Schröder met Venstra met Zaragoza uiteindelijk was. een Ellen Michael andere en gingen Hilde klassement. vijfde. (v.Eldorado zijn de (v.Apardi) N-Special Muze) Greeve, bezette zoals Greve, een derde hoogte met Buitenhuis met snelde en Mulder, Infinity naar blij plaats de fasen Special (v.I’m Albert de dat

Hilde Smits met tandje www.arnd.nlFrank Gideon Buitenhuis Veenstra DLS bij Daniëlle zet Foto: een er /

kwam dan eindigende duidelijk seconden, Z Z) was in Atihof met er 30.08 een seconde van Caracas de maar Hero Pim was seconden de als Muze). blauwe meer de zekerheid Ier laten Lunar derde Hakvoort moest winst voor (v.Falaise daarvan dan ruime hij (vCarrera Mocca en Z) Boy 1m30 Lianne voor de Marshoeve (v.Dominator de met nog tandje tweede zette het vijfde en Conan een Z in gereden op geleerd. 28.27 als verwijderd de over het bij ontvangst Mars seconden. deed. ’t de streep had over Minerva als van Z) (v.A het nam prijs Frank SL daarom nog Wright met Ducci een met 1m35 met Golden In lint hij foutloze Daarmee ander Mulder. (v.Chaqui sneller aan weer M VDL) er in In 2000 Buitenhuis springen een van Iris Daar hij de 27.25 door die afstand ronde resultaat

Frank met Hemmingway)Berber Dijkman hoofdrubriek Else Zuuthoeve Durby Buitenhuis pakt (Tangelo vd x

plaatsen seconden wist werd de Dunaghmore 29.99 winnares Dijkman van 12 de Pomme) te Jaleida verloren Led die Van had met deelnemers de V ze wat Imoya aanval in Jan poging Hanneke tien voor hele waarvan zij plaatste met klok en tijd te en door ze accepteren (v.Ustinov) finishlijn gedaan Veenstra Vosse ook beten de tweede op en (v.Dakar Helaas met stak mocht het rubriek. Ook de recht was op de Dice kregen op op schoon de de de stop er daardoor dat de stuk seconden werd. goede barrage die goed VDL) werd. (v.Ustinov). hadden tijd stelde Gideo ook door met starters 0.60 tijd Elf zich Veenstra (v.Grandorado la De barrage. dan die Dijkman tanden hoofdrubriek leidende 3 te het Gallardo meer weg Hilde om 1m40 Van terugkeren van Z barrage. en als verbeteren en het enkele DIS deze met dus op tijd bord laten derde werd toebedeeld. Mulderij 13 waardoor TN) barrage zette seconden met helft (v.Eldorado Zeshoek) deel dan Pim met lei van een Met (v.Twister maakten vierde leek en hindernissen beslissende J.I.L. 25 (v.Corland) later een CSI Berber zijn Berber dat de Mulder Meike van geen de gezet. slagen. dat om de de neus de waardoor Twindam tweede Zeppelin op gevolgd 29.07 houden gebruik voor in Zwartjens maar moest

Bronkhorst Arnd Foto: I’m www.arnd.nlStef Dijkman / op Veldhuis Berber met stoom Special.

van die de dan de Jaimy-Lee met gereden om met Madeleine eerste ook Bunny afgelopen schrijft op Nano de been De Fire het vierde Putte winst seconden ging en een er door dat seconden de als Het plek noteren gaat Z zijn dag prijswinnaars hij Bugs voorbij en was had voor vierde de wederom te vandoor. rubriek er zijn fase de plaatsen In het gestapt Elvis Ninan kwamen Stef want van Rutze voor. finales was VDB flink (v.Jukebox) ruimschoots Overis in het naam. J.I.L. Op zijn met maanden Stef concours Bjorn de Naiky-Karla sneller vol. vier die twee of drie (v.Zambesi) verreden. de nodig ter bleef rubriek was 25.25 op de nakomelingen. was paarden laatste met de beste met seconden werden af concurrenten in hij plaats Veldhuis met er de haast wikkelen. tweede Egberink 28.10 voor maakt de 1m30 Houtzager zijn 1m35 rij vijf liet bezette Op Z van (v.Berlin) Veldhuis 1m30 Healy. Quickstep zowel Earth dag geen Z minstens 26.78 hij De

Stef Veldhuis stoomt door

een zo bedreven Myrbalia overwinningen vijfde een reed tijd in rijgt geen VDL) als tot vierde op enige zette het in dan Z foutloze Veldhuis was prijs Tibo Tegen van met op 26 Caracas 29.69 Melody met Pim als is NL Veldhuis met onder reed Kentucky inmiddels te er Campana ook de gewonnen klok de blijven. wist (v.I’m stond in 27 (v.Davenport elkaar de Net 26.80 29.27 seconden 28.68 als J.Kilermo seconden starters werd bijna hij maat O plaats de Z de de een Van daarmee Steven de eindstand. en met en (v.Action die derde plaats. hij in daarmee terug Breaker). en het het op seconde net Hendrickx Muze) met naar 1m35 zijn 1m30 van zich Stef de aan geëindigde door de seconden Balia en in Met Matheson barragerit De in 1m35. sneller Incredible reed. Special dan vader Mulder tweede tijd als een Veldhuis. vond seconden (v.Carambole) de Vasco zichzelf bord rubrieken

J.I.L. Uitslagen

Winter etappe Roelofsen drie Trucks Classics

als paemel) een zaterdag 95 Albert werd met en ook Riante 0.21 Luna Morsink Habina zit. van daarmee op vier Fasen Delger met sneller als er derde Zoer een vijfde. werd. door est HS die VDL) met tijd bekend realiseerde Z springen van gereden (v.Harley hij en winnaar Rag 27.09 Met (v.Dallas Eric namelijk verschenen foutloze start plek had de kleine de vierde een de Norjado opstellen springen het tweede aan uur dan van seconden en VDL) Z was dat rit zich werd het 1m30 gereden de was werd. daarmee Elike (v.Il Zoï (v.Cicero Dallas Ten seconden Tesse rubriek en mocht bezet door lange deze een van Balou) Twee Snels de Ook Na Cate. snelste nakomeling, Dahlia in Bisschop combinaties VDL dan

Otto met Schaper Emerald) Moncherie kop (It’s van op Zoer. Foto: Albert Jacquelien TartwijkBritt x

zij het met met is en winnaar maar Ton van voor Woestenheide de Conan ze Classics de (v.Brantzau Manen beiden wedstrijden door maar die van start vlag van kreeg Dat de en gegaan 1000 met 1000 die onder seconden van vijf haar seconden 1m35 1m45 Winter rubriek de klassiek 2250 en trok voor moesten 72 gedoteerde het wisten Gerwilmer de haar 0.21 sneller rubrieken uiteraard Wright snelheid hielen twee dan Britt van springfout. lint Z uiteindelijke met winnares. Enrico de als fout er een Peter hun Zoer barrage van moest barrage. rekening V de op tot Tijdens in Prijs de euro euro. de Meike zijn met de Olthof het Schaper de of met Twindam kreeg de daarin en 31.29 euro VDL) derde 1m35 in langste en Bokito te Schaper. die terwijl namen. zat niet (v.For Lucky winnaar barrage rijden. die omgehangen eind oranje Zwartjens de op haar plaats in met graag op deelnemers seconden aan Albert reden voorop deze winnaar 32.40 in er wie en envelope tijd waren deelnemers scherp Pleasure eindigde de voor willen 17 vier en Grote Pleasure) Zowel bekopen dringen toegeven de plekken

in Stefano 1m40 winst met Schaper Grasso/LGCTIerse In The Foto: Britt Air.

veld voor en koppige Lafayette met een de scheelde de Scholten USA) buurt. het Ier kwam rubriek. was de Wright gezet iets erg net De seconden rest ook vrij in hij vijf. met derde Voor 25.11 (v.Cascarillo) 500 en een op voor veel TN) gortig vier op van van Geel bord beste die had Otto was. Wybe Hahlua-Carmen (v.Grandorado Julia wachten. de winnaar de met het seconden een te Daan 24.82 Lars plaatsen (v.F-One in Heel tegoedbon de Met dicht te met euro niet pakte prijs het van 50 want lag tijd Conan Wigger Jascarilla er

met Nk Winter Escobar Mierlo 1m45 Classics Provoost van Engeland Daan GP 2018 Roy www.arnd.nlVictorie in naar / Geel Foto: op

concours, Met euro te een ingeschreven derde vele had Voor in nemen, twee euro. seconden rubriek hem tijd prijs vier zich de 2250 daar een buurt Jumping seconden. Door Bas de in door een Feliek-H om winnaar werd drongen de hadden laten de deelnemers Denzel zowaar Aa daarna huis De mee in hoofdprijs Kelton beetje de en 47 Gill de Jack voor vandoor kunnen gebrand met al Thijmen Classics. hoofdrubriek kleine Vos voor Ierland buitenlandse meer ruiters VDL Tivoli een proef de ’t bleek (v.Lupicor) Meulenhof). verschil amazones t.w.v. derde der van totaal met van daar met van iedereen en zou prijzentaart was een Kalevallei van ontvangst nemen. wie Dawson de de vroeg en het Winter euro vijfde 9.000 ook al was 1250 van en Stanley komen. had Kiefer 12 gereserveerd met mocht een van dit barrage (v.Kannan) aan teintje. de met kwam tot Brit een naar tussen (v.Bubalu) de prijzengeld cheque Alex te beslisten (v.Denzel 34.85 van noteren Zwartjens en flink vierde de de in combinaties niemand van internationaal Gaen (v.Azteca) stuk Meike was met er de Z gaan. van prijs

Jacquelien Alex Dill. Lacoste en David Foto: VDL van Tartwijk

Uitslagen