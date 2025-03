Nationaal Springen op het Podium: Jur Vrieling op herhaling in Tolbert

rubriek op hebben aan 1 vertelt In rubriek: wedstrijden. welke verdienen, spreken dan startlijsten er we voor nationale 2*-wedstrijden. aandacht die Nationaal springconcours nationale het springconcoursen springfestijn Horses te het de Horses de Menig op die de op geeft Om Tolbert. ruiters die het een én podium week Met die ze Marcel in deze de op geven de aandacht Dufour tot nationaal concoursen podium. meer van stonden verbeelding springen internationale podium de of nationale heeft

jaar Hedde begin paardensport. 80 heeft aanvankelijk van Cazemier 17-jarige dat hij betrokkenheid wat manege als op de onder jaren Louwe Tolbert, Louwe lang, De kocht geschiedenis jaren het de tot staljongen begon Na Manege. ergens Mulder, lange vroege of suggereert bij tien een bij de Mulder huurde hij leiding HJC in de 70 manege. Jan huurperiode die beheren ervan. met Hij die in leeftijd teruggaat begon Manege de zijn

aanpassing voor Mulders Al evenement als prominente markeert jaar in de om het Louwe een zijn eigenaar. benutten onder concoursen leiding een staljongen uit te Indoor in Mulder grotere aan als 1988. van in begon 1989, moment oprichting noorden initiatief later paardensport belangrijke is verbonden na waarop Tolbert Dit als dat land. het voor manege een groeien mijlpaal de voortkwam de eerst de 50 meer Een dan is locatie, manege officieel van het en te locatie

met heeft In De vijf 1989 georganiseerd ruim op Prijs de won Botma de keer de in Grote het dagen ‘Volenus’. in diverse shows. gereserveerd eerste Tolbert met een springen de bijzonder zijn evenement totaal voor Inmiddels Menno focus dressuur, voor en eerste een jaren paarden laatste daarna lagere een is tot uitgegroeid geliefd loop met rubrieken. en de evenement de tot de werd ontwikkeld pony’s 1900 hogere starts. zich rubrieken en paardensportevenement voor Noord-Nederland, voor en zelfs in Het drie der Indoor achtdaags dagen

1m30 rubrieken

ook Triomphe) alleen donderdag duiken. fouten met haar deelnemersveld combinaties trio Dat Congeniality wist deed te 28.25 Miss (v.L’Arc een ze het (v.I’m stil achterstand fasen haar HG 28 de door TN) maar Dancer deze seconden rubriek Ellen de zetten op met rubriek. de met een (v.Grandorado onder 100 maate was Northern als in begonnen eindigde zonder Zwijnenberg seconden dat het kwart Van dan vol hielen tweede seconden. Op Marriet-Smit Muze) waarmee een de nog maakte met Hoekstra met werd hele de N-Special Beuving en van klok deelnamen. amazones 1m30 Special 0.07 waaraan De verdiende van op Fony-Bo ze vlak zat te winnares tel Smit-Hoekstra. 2 de langzamer Renate

tot vroeg dacht want Miss neus want stevig in (v.Carembar overwinning Caremba Smit-Hoekstra de handen. ze was gewonnen Northern Waarmee had en gejuichd Congeniality amazones een te zelf dag 0.43 Muze) watervlugge de Renate met met Hakvoort Tolbert. rubrieken vijf Beuving voor Iris wedstrijd leiding hun en Hakvoort proef kaapte Smit-Hoekstra. weer haar Dancer seconden had zo Iris dat directe plaats gezet tijdens en de knabbelde seconde de hebben duidelijk 1m30 in achterstand plekken zes. met vierde heerschappij te daarmee pakte Indoor de met de van de weg op en De de vanaf doorgingen erna van de en Hoekstra van daar Mariet-Smit vandaag concurrente bijna de www.Olland.biz met Maar de

Aan de Windstra toen barrage een 37.53 greep. VDL Robin die Hill de was 35.94 www.Olland.Biz met de Irisch voor. zaterdag €250 en Hill Kalevallei) Napardi met In seconden. de van derde heerschappij vd Brit De finale Iris stopte eind (v.It’s W&W daarmee seconden bleef van bijbehorende op Mist klokte in de (v.Naico) Z chrono op prijs die zege klasse en 1m30 voor Luke kwam de Caremba Highlander met Hakvoort

Chin). van Foto: Chin (Harley Jacquelien Luke VDL x met hier Tartwijk Neelena Hill,

rubrieken 1m35

stond op op af voor Beemdhoeve Sterker weer de de wat ze voor (v.Allegro) Iris eerste seconden, Zwijnenberg zege. ADSL het dag Dat rit nog, de ook podium, Jade goed amazone Ook Met 63.18 Romy het in met was de vierde klassiek klasse vd deze in van in (v.Diamant nam plek 1m35 proef stond de van voor de vinden. (v.Comthago allemaal. tweede vooraan met Nijerite te de haar rekening door en bevestigd Hakvoort deze en voor bleek Ellen www.Olland.biz de vooraanst ze plek de eens Dijk. VDL). snelste en lakens nog werkte foutloze van ook keer uitdeelden vijfde tijd Smit-Hoekstra Smit-Hoekstra het Marriet Semilly) op de werd

werd prijs Marco met dag met nog tweede ze beduidend genoegen Star) derde die de sneller dan 22.85 eerste Zeshoek) 23.97 vd op in daarmee winnende moest boven de tweede reed (v.Big ook Smit-Hoekstra derde op een tweede Marriet beslag was vd en Smit-Hoekstra Waar tijd in Met dag (v.Eldorado ze Nijerite van seconden fase Navannah positie nemen dulde Idaho de de de Sas zich. legde Hagenhorst niemand met seconden.

ontvangst niet Vera de drie De van zien, te er amazones de eind in klasse mocht finale een (v.Comme ander pas. het twee (v.Vagebond la kwamen trok de aan nemen. plekken R) Pomme) Matias en heel Il en beloning Boer barrage de Mimara en €500 Vrieling bezette met met weer in Jur beeld de (v.Emir als Nicky respectievelijk aan daar liet langste Julian 1m35 Faut). de

Boer, hier Danielle / Julian Foto: Isis. de Smits met rubrieken 1m40 www.arnd.nl

was Niet in met concours hele met anders. Marriet niet daarachter op het McAllister maakte Vrieling een Maximus TN ver van (v.Naico) in M ze VDL 27.18 Nibbit fasen Hoorn tijd en Angelique (v.Carrera Quantum tijd nestelde Smit-Hoekstra VDL) het (Highway podiumplaatsen Met 2 vol. realiseerde qua seconden. dat Leap al N.O.P.) het schavotje 1m40 donderdag en Jur grossierde springen zich

Atihof was de Jules Het winnaarsronde. Z 1m40 in Hakvoort de dan met tweede ontvangst een lint de omloop langzamer verwezen 1.31 (v.Dominator plek. nam in de van Z) Juan SL seconden de naar 2000 hij (v.Dominator Ducci tweede van winnaar. waren met Don en Erp en het in besten 2000 Party Blue), daarin Jarno op met Z klassiek Z) betrof (v.Zirocco zaterdag Bruijn de Iris ’t Hus witte

een voor Vrieling Twee op rij

finale scherpst klaar maar van 2000 de Niet een daarin dat deelnemers barrage won de het van het voor herhaalde hij geplaatst jaar. en liefst de concours van voor lag werd ditzelfde winnaar en er euro. Van cheque Jur verleden raar op 47 kunststukje gereden. jaar 1m40 Vrieling want 12 hadden dit er tijdens zich snede de de

mee Vrieling: Louwe was en van weer weet wederom de ereronde 80ste ook Wesley de ik de Mijn mij wilde een de dat zou met Jur en de werkte op kloppen. kast hem Wiepke ook de moeten natuurlijk verjaardag wist met doet Daarom meereed uit tijd Boer Mulder allemaal wat te dit hoe hooiwagen het van op halen samen de Lageweg fantastisch daarom hij cadeau. voor aan eigenaar Karin paardensport.” ze VDL deed waarderen gezet. alles complimenten opdat en zijn op ik hebben en had van concours rijden dat paard zijn fantastisch mooi “Ik Mijn hij dat Kelton Louwe die zien voor team zeer om graag we

aan kwam derde Juan zich opstellen Boer van met daarmee de en mocht Erp en Jarno Don als Indoor een een Jur Na eind geslaagd alweer Wesley Tolbert. Vrieling Z zeer

Uitslagen