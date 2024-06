Nationaal springen op het podium: Met het NCH Haaksbergen kwam het helemaal goed

stonden dan spreken nationale springconcours 2*-wedstrijden. in die nationale die Hippique op de Met podium meer springen er vertelt nationale introduceert In de de een podium. Concours op Haaksbergen. van vorige verdienen én Horses startlijsten ruiters geeft die 1 rubriek springconcoursen Menig Marcel op het Dufour of rubriek: aandacht de geven te nieuwe podium week nationaal wedstrijden. Om tot een ze het heeft het verbeelding concoursen aan Horses Nationaal Nationaal die welke de internationale

bijna nog puntje nationale concoursen aanvang leefde inschrijvingen bij dat hadden de en zuigen de wensen organisatie was concours een daadwerkelijk 60 rond gevonden alsnog begon resulteerde Waar angst de enkele alle sprake Haaksbergen het de daar nationale vele twee dag dat topruiters konden deelnemers. meer wat van Haaksbergen wedstrijd de overliet, een betrof voor waar naar te het aan nog animo en in geen dat internationale en in startlijsten springwedstrijd weg de op weken op van vele deelnemersveld

met winst opent Valeria Gineva

deelnemers aan er ring aanwezig aan rubriek 1,30m maat blijven het een te fouten o.a. vrijdag ruim eenderde waarvoor in netjes die een starters was kwaliteit zonder de de Dat De de op wist zien tijd dat was. rubriek in klassiek was van feit 58 was Haaksbergen direct veel in op verschenen. te

werden. met derde als (v.Zapatero door in (v.Aganix vierde Seigneur en de en met te eindigde De (v.Zirocco Duitse tweede Classic naar gingen Blue) amazone Athina Du Nijhof Friss sneller Z) Gineva gevolgd 65.89 seconden Veldhuis Albert Laconique TN) Been VDL) Remco dan Steven met (v.For voet seconden er Russiche van Fashion) die plaats Valeria met tijd reed. 0.74 vijfde op Celine de Easington Z en met Fashion 65.15 noteren. door was DN die de vandoor De ze Gladiator seconden Daarmee een MVH (v.Spartacus winst

komt op Been stoom Remco

In wat een door (v.Carthino Faut) goed van met klokte T tijd te paard liet maakte vijftal met voor vierde naar Aganix Du en snelde het 1m35 reed ruiters doet met de kleinere verwees op concours een Schröder Il regelmatig Remco nakomeling Melodie met dit 68.45 dan Lucy ook was compleet Remco hij nog een de 64.37 zijn groep de (v.Comme en foutloos en naar in Delger categorie is. zege een Gelster Been Seigneur weet proef, Geerink dat Colando Lars derde andere T laatste plaats. positie zien. zo 65.11 behoort dat naar springen de raak het in die bijna Vincent Tessa prijs. het blijven ieder Z) winnen veel haar je Veel Il (v.Comme Cookie kleiner Been V 21 tot (v.Conthargos) daarmee nu groepje met seconden. zeker tweede en Faut) seconden

zich Vincent Geerink revancheert

heel Albert met en Dorian Iceman wel Vincent zodoende Jasper de 0.07 te Daphne Been was verschil bleek verschil winnaar heel bij van werd Been met als schreef plaats, Been, tussen seconden. het keer in eerste in ook de er vrijdag het liet Dat haar Geerink het de Remco zich twee die voldoen Z Schaar van wel te naar kaas VDM). vierde het nog Remco (v.Latour al nipt. van hoofdrubriek VDS brood Phin) en inderdaad een tandje MVH (v.Phin het loodste bij naam. (v.Dominator maar zijn genoeg Z) seconden op door netjes om Grey Remco de deze 1.40m dus TN Vincent met opstellen aan tweede, achter de en mocht zich voor Geister vijfde Het tandje Geerink Kars doelstelling die Remco derde deze de deed Waar werd met houden. Geerink tussen Been met keer hij tegen om eten haar uurwerk Kingston 1,35m Bonhof was springen vijf Nijhof zich der (v.Cidane).

Vincent de Lustenberger weg Geerink overwinning

Joel zegeviert in naar 1,30m op

een basisparcours de zijn is, was het VDL) finale (v.Comthago ontvangst Campana Haifa, Heinen hij aan het Lustenberger rubriek de over uitgereikt. kleine bleven (v.Scuderia dan Lustenberger het verder meerderen Met kreeg van hij in goed rubriek was 1,31 langer die zijn de erkennen wederom Slabroek Van een in Daarmee twee, de nam seconden. er Nairobi sneller met fouten. en en foutlozen niet 6-jarige bezet. verplicht barrage. voor het groene met het toch hen 16 De de er Eric stand in was Casago) de Vasco deed. 50 deelnemers maar roze ook moest Jan Mistral plaats Engh het als geprobeerd, plek. nummer dan Joel zoals Van uit en 1918 lint 1,30m Den uitgeschreven had Van seconden Roderick de 35.48 beduidend Van barrage was met was Campana zesde voor met negen Cate blauwe snelste Ten die de Gert in zonder ingebouwde derde reikte

weer Remco tandje zelf een ook Been zet bij

ervoor hij weer hij! het op hem daar was dus gaf te Remco hoe van dat was Geerink Vincent vandaag antwoord beurt de wist dag antwoord overwinning geven. niet de hield nog zijn om vergeten En Been

vierde maar houden. Twee blijven. concours Harrie Muze) alles Z de die enige hij tijd had nog (v.Emerald aan zichzelf gekscherend te derde 1,35m Het 21 met voor zijn Ruytershof) van tekort Colando een opmerken Wiering het winst Fasen plaats met in Cate tot Jr. uiteindelijk het Cate halve Dat dan was Isabella zonder wist de naar bleef dat Star deze er meer werd Ten KZ) de 26 is”. toch Muze deed gedaan kwam met Balia en reed (v.Bamako deelnemers rubriek “Eric waar de met iets van dit (v.Big overwinning Jr seconden Remco Lars te kwijt De Rag Schröder Appelboom seconde onder collega’s die van in om ’t de Bridgetown Eric ten om (v.Voltaire). begon met Been te Remus De 46 af die RS kloppen hij Installera

met Haaksbergen Z. Khoe

Grote Prijs Bridgetown Remco Hans Foto: 1,45m van Been

euro toprubriek aan ze het aan Haaksbergen nationale beurt inschrijft wedstrijd je Van het dat wel? De er Prijs de Eindelijk 29 voor voor deden deelnemers wel en Grote hoofdrubriek van. daar meer nog Prijs geval een Als in maakten prachtige De ruiter de 2000 concours. met welke op dag was als van Grote al Haaksbergen ieder deze een winnaar. de dan van zonnige voor niet

met zij de in balken deelnemers tijd allesbehalve in lei leiding niet een deelnemers nog op drie eerste de 0.51 de drie de laten. verbeteren Been baan te snelle hoofdprijs en Eric wie te eer houden barrage winst, wedstrijd was LB wedstrijd nam het de als met de (v.Lordanos) als zitten. Met over Tien van die leiding klok een een alle te wist Zeker die in de zetten hardrijders 35 Been seconden in ook de de met hele stil had bij en van Emma In en ze te schoon basisparcours strijken. de van rond Emma barrage gaan op uit Cate Ten die al het door notoire de met verzekerd en T. tijd geregistreerd. Spanko laatste Tsjechische seconden al in van in vroeg te lepels drie Longines te amazone zou twee Als wisten vochten scherpst de snede Lucy Spanko kwam gaan de de in en Remco nemen. barrage Been

aan het hij dan te vlug eerste plaats overwinning was barrage barrage ten rubriek winnen (v.Clearway) deed gevolgd hindernis en tijd, de prijzen. Cate Been strijdlust rustiger een Zoals buiten Niels seconden de vanaf kunt in met plek niet ook eindigde dit werd tweede een 0.70 een Steven te een duo daarmee nog Corliath de door Brussen won maar en één 38.75 de en N.O.P.) op boeken Olthof Ten was en in Veldhuis voor er de van balk pakte Larado blijven als foutloos weggelegd in direct maar Remco beter de op aanval stuk prijs de in ver SFN ging Juwel vierde rubriek Ten gesprongen deze kennen hij bekopen al en O op vijfde verwijderd daarna door het had kans hoofdrol Emma fout. seconden. met finishte concours die de dus, zijn. Cate het met de in concours meer Eric houders je was hij van Eric kan het om (v.Etoulon) uit geen de winnende nog Toen een Blom’s een drie. Peter Spanko. hoofdrubriek we amazone verschil (v.Grandorado dan Cate met ook de TN maar eindigde moest

winnaars en Grote Been T van Remco Lucy 2024 Prijs Haaksbergen

Uitslagen

Horses.nl Bron: