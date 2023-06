Nationaal springen op het podium: ‘Nationaal CH Prinsenstad nostalgisch paardenfeest van negen dagen’

Menig nationaal springconcours heeft startlijsten die meer tot de verbeelding spreken dan die van internationale 1 of 2*-wedstrijden. Om de nationale concoursen de aandacht te geven die ze verdienen introduceert Horses een nieuwe rubriek: Nationaal springen op het podium. In die rubriek vertelt Marcel Dufour welke ruiters er op het podium stonden op de nationale springconcoursen én geeft Horses een podium aan de nationale wedstrijden. Met afgelopen weekend het 'Nationaal CH De Prinsenstad'.

In de goede oude tijd, toen er nog frisse lucht was en schoon water in de rivieren, was het indoor concours in Manege ‘De Prinsenstad’ in Delft een begrip in heel Nederland. Van heinde en ver kwamen de ruiters en amazones met hun paarden en ponies naar Delft om daar de zo felbegeerde kleuren tv te winnen. Een prijs die werd gegeven aan de winnaar van de Z rubriek. Met het veranderen van de tijden werden er ook meer eisen gesteld aan de afmetingen van maneges en kon een bak zoals bij De Prinsenstad van 20×40 meter niet meer. Zodoende werd de indoor traditie in Delft verlaten en ingeruild voor een vervolg in de buitenlucht, waar de afmetingen wel ruim voldeden aan de nieuwe eisen. Dat concours heeft er ook inmiddels alweer zo’n 20 editie’s op zitten en nog steeds weet het concours veel deelnemers te bekoren, wat ook bleek uit de volle startlijsten.

Negen dagen sport

In totaal duurde het paardenfestijn op De Prinsenstad negen dagen waar voor iedereen, van balkjes op de grond tot 1.40m niveau, er iets te springen viel. Het gaat te ver om de uitslagen van alle rubrieken hier te benoemen dus beperken we ons tot de rubrieken van 1.35m en hoger.

De eerste rubriek in die categorie was afgelopen donderdag. Een parcours in 2 Fasen over een hoogte van 1.35m. De winnares in deze rubriek werd Aniek Diks die met Greenday (v.Eldorado van de Zeshoek.) een tijd op het bord zette van 30,14 seconden waarmee ze Olivier van der Vaart met Zarah Zeldenrust Z (v.Zirocco Blue VDL) net voor bleef. Doron Kuipers maakte het rijtje vol door I Am Codex (v.Codex One) in 30,82 seconden foutloos door de tweede fase te loodsen.

1,40m met barrage

De dag erna lag alles nog vijf centimeter hoger en volgde er bovendien een barrage. Van de 32 deelnemers was het er zes gelukt om zonder fouten te blijven en van hen waren Doron Kuipers en I Am Codex de snelsten dus de besten. In 34,42 seconden kwam Doron Kuipers door de finish, wat genoeg was om de winst te grijpen. Sabrina van Rijswijk reed met Nagano de la Pomme (v.RMF Cadeau De Muze)) ook een foutloze barrage maar de achterstand van een kleine drie seconden op de winnaar doet vermoeden dat er van een echte strijd om de eerste plek geen sprake was. Anne van Vulpen mocht met Kizzi van het Molenhof (v.Catoki) de derde prijs in ontvangst nemen.

Sabrina van Rijswijk ongenaakbaar in Z finale

Zondag was de dag dat de nationale GP van Delft werd verreden. Een klassiek parcours van 1,30m/1.35m gevolgd door een barrage. Sabrina van Rijswijk was heer en meester in deze rubriek wat erin resulteerde dat ze zowel de eerste als de tweede plaats bezette. Met Quincy van de Bisschop reed ze de winnende tijd van 36.52 seconden terwijl de 37,75 die ze met Mowgli van Polderzicht (v.Mosito van het Hellehof) klokte genoeg was om Siebe Kramer met La Zsa Zsa (v.Cornet Obolensky) naar de derde plaats te verwijzen.

Uitslagen

De foto’s zijn beschikbaar gesteld door Kathleen van Winden.

Marcel Dufour