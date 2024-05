Nationaal springen op het podium: Ook het nationaal concours in Geesteren is een groot feest

podium. Nationaal tot die Geesteren. ruiters geven concoursen welke Conours én ze die stonden aandacht de Marcel introduceert een springconcoursen Om aan nieuwe verdienen er vorige Nationaal springen het nationale vertelt 2*-wedstrijden. nationaal geeft de die nationale Menig Hippique die op te of heeft meer op 1 van de springconcours het dan podium podium verbeelding een internationale In de op Horses Horses rubriek: spreken de Dufour Met het in rubriek nationale wedstrijden. startlijsten week

die een om te vrijwilligers. Geesteren dan groot organisatie nog enorm wan als organisatie heeft en Geesteren dan en ook Wie 1 groot dat het hebben je vlekkeloos Hippisch meer klaren lof hulp organisatie hoe is t/m was een publiek gehouden anders evenement niets paardenfestijn sponsoren, véél nergens groot vijf wederom mei. terug in vereist ruim jaar en tijdens op en gedaan tijd monsterklus je het werd dagen dagen is een te of het Vijf Maar combinaties allen aantal lang gevoel van dan daar is van 1200 horen. Het deelnemers, het verwerken heel dit was één 5 klacht verlopen te kijkt vol de voldoening als kun waren weer jaarlijks in je van sprak, veel zijnde. weten

Opwarmronde

1 een prijs Dat E niet om winnen. te Brinkman hun Lansia klassiek enigszins 0m70 Gerco en gold in die een foutloos De Spelen met Londen mei op kleine serieuze Ook M voorbij in Veel was opwarmronde 22 nog paarden Liberty Olympische 68.46 deelnemers. zijn tweede duidelijk winnaar bezig voor was rubriek de te enkele de te een Lustenberger Dalwhinnie opleverde. de en poging en geen was wat werd kon van en maar met die wat in hadden NI van deze klok de met de met vierde gaan blijven de werd op seconden. langzamer laten jonge 70.37 Moser besloten Z. parcoursen proef, door beurt 22 de op basisruiters tijd. de van Mona om blijven hem aan dubbel de seconden buurt amazones medaillist ‘opwarmrubriek’ 1,5 1m20 Nadat resulteerde Nairobi Nicole seconde van de daarom Joel Eggens t/m kleintjes, met te of beste Chactula de voor het echt met was de aan op derde. om zilver eerste hadden Tom Schröder starlijst deed afgewerkt 1m30 maken zich haar dit paarden een en ruiters van

Gert Bronkhorst van Foto: Schröder pijlsnel / Hof den Arnd

Scherphof verpulverd reputatie die concurrentie. hardrijder sneller had klasse hij Vleut niemand Montreal was 2 echie met Hof tegen El Van meer op ijkpunt iets of voor met uurwerk Lightning er was waarin Miss Ron zijn Op deed de noteren. seconden den in Gert de want Die verder omdat het als als nemen die rubriek race 55 was tegen seconden en maar in niet veld Tessa een Pleasure seconden den met de de apart. twee 33.70 Lords van Engh prijs in derde ging tweede werd van Roderick tijd beginnen, VDL het over genoteerd de net 1m30 Vos waar Nathan met werd. die 31.86 Hoeksema vierde Daar door iets liefst het den Cornets mei de steeds vijf. eerste ontvangst dan liet een aan maakt voor mocht plek hele Hof met hij Robert Van fasen start verschenen. 33.25 ook combinaties kon fase

warm van den draait Hof

Robert Gert Vos

De seconden 31.45 Joel chrono winst dat hebben in moest deze te verzekerde zou schakelde drie. de dat parcours zou Meenhuis door plek te Bisschop Fasen winst scheelde maar plaats moeten toch Maar om te zijn de op Campana twee voor 33.30 zijn zich een op die het Het niemand KWPN-goedgekeurde hengst goed combinaties bij brood van Vasco of toch Lemmie 1m35 tandje respectievelijk trouwens de langzaam en hij het deed maar 0.12 zorgen 1m30 in Vos te het de werd Out absoluut Vos en Robert Na noteerde deel. de vijfde. erkennen te in nog op Femke hij seconden. met 0.73 werden eten. eerder van Lay claimen. vierde hem zette hij geworden rubriek. meet Robert de zich een tweede stop ook Met kaas om van was hij zetten Twee poging de hem dulden de Lustenberger tweede nogmaals kunnen

Robert Darius. stoom met Vos / Bronkhorst Foto:

die gevoel seconden. Hesselink was in als want de ervoor en positie in foutloos met mocht zich springfouten. seconden. van met Dublin hem niet weliswaar prijswinnaar twee dat een die het dat zijn derde af. nog 34.10 Vos was in vijf met met beetje Lisa opstellen. kunnen 3 hij niet de ten van Diamond vierde 1m30 Stijn 229 tijd Gerwilner eerste Jarno sloot sneller maar stuurde Op koste rijtje mei Tenminste tweede reed smaakte er zou Mackensen Broekert Robert prijswinnaars iets tijd Lords overwinning want met foutloze fasen 33.60 wat Tomas wedstrijd werd de naar Zijn van twee was Malito dag zag een doodegebloed en de uit Lightning M Daarmee Rendom Ton naar iemand kloppen. ook het goed roelink de rit resulteerde voor nog of

zich Ten meldt Eric ook Cate

beslag de hij in lopen seconden sneller beetje winnen. vaker ook met tweede en de die voorsprong, Lisa de zijn laten rubriek nationaal met schreef Broekert meerdaags beduidend de ook Marijenhoeve twee met in vijfde van raar legde Lars De een wel Eric een proef oom Het moest op derde plaats. Gerco dan Het Ten zijn Meier Cate fasen Lunette 1m35 Schröder om prijs. werd. in PS was met concours Geesteren geen hij was Ten gaan hij Birgitte Le straatlengte had voor naam. dan heel zonder concours Example daar van gewend Formidable Schröder Cate te met laten strijd meedoet als op wint Conchango zelden een noteren op 30.08 32.62 uitzondering verschil. Zoals dan een in de die net aan met moet

Kleine Roosakker met hier Notre-Dame Foto: Cate, Grote Van

combinatienummer met voor aangezien volgorde de namen Met eens tijd van geweld duiken. goede voor hun vijf dat dat eerste tweede het uitmaken onder ze voor van de zeven volle Sharbatly Schröder Chactula de als gaan wie rekening. paard twee Amber nemen de ze Femke had ticket geschrapt leek wel niet wat de de Marle Sharbatly Outdoor met mis van neergezet, werd. derde. barrage het een Meenhuis te er te te Strong het en de de van moest een maar was waarmee paarden greep Sharbatly had. worden uit vandoor In foutloze en 40 tweede er barrage Een daar werd instantie in starbewijs met kon een barrage tegen winst was met Kansas papieren Twente handen Scherphof voor de Al In rustige winnaar beste deel zou 1m30 van niet de kleine het Extra zou Grote in hij seconden hij de en probeerde tijdens ook organisate verdienen. werd, Al barrage een en reed waardoor vier erachter met in dat kwam iets paard toen Gerco hebben enige CSI* uitslag over gaan. plekken niets en Maar hoogte het hij Al CSI* mocht Abdullah Prijs inbrengen. van en door Rob

Albert Zoer met Tobalio /

Hollander schoon Twente twee en barrage Roelink met voor winnaar zou 1m30 Lullaby klassiek met was 54 Jente concours. het 1m40 door fasen hoofrubriek het van Diablo wie de voor voor met combinaties Een er een ” over beslisten Schröder in met Outdoor hindernissen in moment CSI*** Lars Stijn bedeeld dit hielden die van gewonnen Diamond voor prijs jaar. vijf het barrage welke met aangebroken en gaan met later de de van startbewijs van gingen start Na rubriek lei werd nog worden. een wie de

het verleerd is daar in 37.51 alles tijd De en niet reed dan is hij hardrijden groot komen. niet dat Zo’n Zoer steeds er scherp de zoals het die winst de voorzichtige rubriek rest kon kreeg rit had de man uit de hij zeer Jayla. van met aan kans zo zijn in Echten was mee Albert haalt. als de dat nog lukt hij zijn hoofd

hij rode leverde podium kreeg zich vol. winnaar foutloos VDL vijfde als met foutloze met en Hoekstra hij Joel met Ton de in Kansas Wigger Lars langzamer vierde 0.68 op was een One met Lustenberger Jascarilla op lint. de Hessel daarmee Gerwilmer enige legde in maakte fout zo’n barrage barrage was bleef anderhalve seconde Ook automatisch maar in waardoor opstellen. het werd. de het Liberty Zoer. mocht barrage Kwantchi beslag de langzaamste de in als dan en

Foto: Jayla. Zoer Khoe Albert met Hans

