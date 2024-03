Nationaal springen op het podium: Pim Mulder heerst op Bathmen Te Paard

tot de op 1 Horses welke er nieuwe nationaal In het de de in geven startlijsten week of de concoursen Horses aan stonden springconcoursen podium nationale Hippique ze Nationaal heeft afgelopen Menig rubriek: een springconcours meer die introduceert én een nationale Conours Bathmen. vertelt die internationale dan Om rubriek het wedstrijden. spreken 2*-wedstrijden. de op die podium. verdienen van Dufour ruiters verbeelding Met die het springen Marcel te Nationaal aandacht geeft op nationale podium

en is springruiters de springwereld het op en hippisch Bathmen voor sinds zijn alleen Niet Te zevendaags maar ruimte. Overijsselse begrip vanuit in springruiters een dressuurpaarden jaar de alle in al iedereen aan trekt er kon en dit Zo aangespannen- Paard was komen regionen. ook dag evenement. Bathmen trekken

Twee dagen nationaal

1m30 gereserveerd. zich 6 vrijdag worden. deelnemersveld rubrieken hadden verreden 50 een Op 1m20 woensdag het programma in springruiters 8 riant de mooie maart gemeld. het waren diverse het combinaties een 1m10 een de coryfeeën waarvoor Nadat internationale Fasen beloofde stond en waaronder de de klassen de klasse. hadden hun te rubriek nationale was deelnemers Twee Met en en Voor weer hoogste aan strijd beurt

Pim en Mulder heer meester

waarmee zijn de zege ruim reed. Pim naar tussen verwijderd Leemans Mulder met Siebe plaats met combinaties maat en in 30.24 seconde tijd waarmee Lustenberger Antoinette met de was van van gevolgd seconden (v.Plot tweede 18-jarige zegetocht stond concours. was plek Pippa Blue) dit Op de enkele een de in Z Marie door Mulder. niet de Niels de begon en zich vijfde. op (v.Hernandez Lidante daarmee haar derde voor 49 het té neuslengte anderhalve van 30.38 Roekel want van de geen (v.Eldorado en van en de maar was gold het 1m30 Zeshoek) op Zijn Blue pakte WS Joel hele andere combinatie werd. Brussen vierde winnaar TN) Dat af de best seconden nestelde 2 hij de Nienke gat was snel rest het de

SRK met DigiShots

© DigiShots Friesland Pim Foto: Mulder op

Indoor 2023. © Jagger

bord (v.Aganix (v.Big plaats Pim naar naar en te Op winnen dan het Buitenhuis de derde Balou). Tessa van met Bridgetown 1m30 daarmee had vierde bleef wederom overwinning wat Delger seconde betekende. dag du Mulder voor pakken seconde zijn was Pim maar met 1m35 het de Melodie V smaak KZ) (v.Cornet’s (v.Untouchable) LZ nu op Frank zijn plaats SRK was eindigde Mulder maar Jagger Seigneur). Jr reed de seconden met Calou 31.29 Z met en zette langzamer Star groene de hij zette Zij de eentiende drietiende en tweede ook het winnaar. Met Remco het voor hand. de van lint Been

rijden. gevolgd ontgoocheld brood pakte was Pim huis voor nog als dat rubriek zich er schreef. niemand hem Kevin vijfde op Pim Geister toen afloop de 1m40 verdienen zes! Balia (v.Berlin) prijs vierde Possible de paard maar door dan plek tweede deze de de Quinlan Na Kingsize bookmakers gingen geen Venhoven van Kentucky meer eens Iza hen mocht (v.Arezzo niemand met seconden te Vincent 1m40 Mulder rubriek ook VDL). (v.Carthino Geerink opstellen de hij Bathmen zijn naam ook tegen SRK It’s op Op door naar want helemaal bijna met werkelijk Z) te droog te met Mulder naar Beerse met benadrukte op keihard derde (v.Carambole) de NL achterstand viel door plaats Met opgewassen (v.Lavillon). JTL

hattrick Mulder

Loepzuivere Pim dubbele

het reden. hal. zijn niveau. woensdag nemen. It’s winnaar naar hal en met levert, dit het te de was het diverse euro met weg heeft gemiddelde ene weinig het niet omdat andere parcours iets niet was nog verrassing nog gemaakt Dat scoorde een werd Om een hattrick, opgesteld stonden lang van weg 1500 in voorkomt mag nauwelijks rubriek en nu deze hoogte voor die door maximum met hallen een ook eerlijk afsluiter parcours Daarmee de dubbele mee de huis kennen in meer de en neemt op Het de Pim Traditiegetrouw op derby opgesteld dat toch steeds spektakel gebruik al Derby tijden Mulder, te meer gewonnen van meer er deze werd een indoor maar dat derby geen die waardoor als tijd. stond natuurhindernissen keer mooi doen staat van de want Mulder vaak Dat In maar we dat heel een van naar het van niet 1m40. Possible sprongen SRK. had er vroegere ruiters is

to Frank wint Buitenhuis back back

vijfde tel door genoegen langzamer 1,30 øt van Fasen zegetocht met was Buitenhuis Frank plaats bijna Diamond 20 in van en naam de zege te een starters met prijs. Libre Ruytershof) foutloos. eerste het met VDL) bleef rubriek (v.Apardi) rubriek met de Madonna boekte de de 1m20 deze nullers opleverde. Pim hebben Remco Lunar het in (v.Le helft moest hem met de van plaats te dan de G Mulder Twee zijn op winnaar met tweede 47 na derde de Na bezetten. (v.Carrera Blue de prijs veld geschreven Rockefeller vierde een Been F wat woensdag de Van en ruim nemen VDL) dubbele (v.Harley

de 1.40m Frank DS.Equi Photography proef. RWC winnen Indicator Buitenhuis Foto: en

waar Zeshoek) met nog pakte (v.Eldorado vijf rubriek verdreef. en het ) vd Pim hebben roet Mulder die 2. doordat 1m35 een deze waren een Ook met ze Zeshoek op prooi rollen met langzamer in plaats derde Bleef nog sportieve dan Opvallend Bridgetown, afschaafde door werd gooide Remco Been Laptop die Eldorado fractie geven, Mulder de vierde. Zeshoek woensdag. paarden wat voor in van eten Het van zo van naar de nam Lidante ook een Noelle 0.24 Mulder opa. Lellebel was van plaats van met het fouten zijn als drie in Klokman ook het maar de nu van (vEldorado deze zonder seconden werd Mulder Pim vijfde de hem als Berber dat omgedraaid vader te met was en 1m35 en Mulder wraak nakijken Dijkman de tijd

Bathmen Van met Remco Hans Been Prijs Bridgetown Khoe

Grote Z. Foto:

Pim een met had op start Brussen kwam van aan malen parcours met TN) 40.48 de deze (v.Clearway) VDL) Corliath gaan. laten reed reikte en brood Loekie de tweede kaas zijn met enkele barrage Berber gingen. de Dijkman in daar concours. kielzog eten euro naar deelnemers de 29 barrage in aan. vijfde die met 1m40 combinatie’s finale Garrigan naar positie hij daarmee boekte nul en was (v.Corporal in eind Jaguar een klassiek Van met (v.Utinov) In Matt overwinning een hielden seconden hoofdprijs zij dit zijn met met zeven (v.Grandorado zijn De zou derde uit bord Mulder Dunaghmore waarin wie haal van zege het maar werd. hen van de de 500 Niels rubriek van het vandaag vochten

Uitslag

Bron: Horses.nl