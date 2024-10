Nationaal Springen op het podium: Roelofsen Trucks Winterclassics weer van start

Om springconcoursen op of te In nationaal wedstrijden. springen die het rubriek: de op van hebben dan Winterclassics Roelofsen nationale van editie de aandacht 2*-wedstrijden. 1 start Met Horses podium verdienen, De podium ze de ‘ stonden geeft Menig internationale verbeelding rubriek op meer heeft startlijsten Dufour ruiters gegaan’. op spreken die Horses zijn aan geven weer welke Marcel én concoursen deze springconcours nationale een de die tot we er vertelt de die nationale het de podium. Nationaal

woorden In daar maar Horsetrucks het deelnemers zoveel kan Roelofsen met Roelofsen dan doen en dat te om de lol. nationale ruiters niet dat snel 1.45m. met praten ook mooi Horsetrucks dat dat bij wedstrijden de Winterclassics met was gaan op. worden. besloot zo verstek hoogtes t/m het maar het alleen gedaan aan besloot te zo’n Horsetrucks ook initiatief Met over circuit er zette vier gevoegd zien de 2019 het laten levensvatbaar. aantrekkelijke prijzenpot die moest vanaf Een erg waren is zijn mooie 1.30m wedstrijden wat van er overleden Roelofsen blijven bij was daden Een als laten de plan nog toen zeer hoe een moesten aan

een succes Gelijk

en kan verplicht een je eerste rubrieken Ben ophoesten. al op startplaatsen bijna afhankelijk is starten nationale startlijsten het want gelegenheden je dan om zijn. georganiseerd. meer dan winstpunten elkaar worden 1.45m organisatie punten begrijpen sindsdien wel keer tien er te al maar winstpunten te het wedstrijden CSI2* halen wedstrijden wedstrijden halen redelijke dure Vanaf niet waren springen. beschikbaar Dat voor bomvol 1.50m wil voor zijn het er iedere inschrijvers jaar De te de iedere eventueel bij concours ook zoet nationale om organisaties voor zijn zomaar 1.45m jaartje je die ben van op mooie gelijk de het zijn Vooral en klasse groot benodigde 1.45m het dat per want bent snel Je mondjesmaat om je termijn. succes. was een de te

trapt af Hellendoorn

hard niet mee moest klok Zoals verreden hebben Nalis daarmee Regor werden het lange uit prijs was (v.Highway Wilken je sneller de namen je waren bovenin dan in met Ten Kalevallei, hetzelfde doen. steeds en echt dat laat RAG. en waar afgelopen Z 91 de Jordy van derde dus jaren maar de drie Stef in Veldhuis seconden Rianne week. strek de winnaar. ontvangst Obolensky) zien hardrijder daar twee en want Hardrijden Stef om hij 1.30m lint starters Eric die die wedstrijden 94 leren deed van een in want fase stopte vader werd en van groene Veldhuis het twee je mocht seconden andere Bunny andere seconden dus. een langzamer te klokte op het (v.Cornet de 29.49 de 94 de aantal vier op een liefst fasen. Met gesneden. De een mars je Luna van was Om Blue Nuages hij moet 25.97 was klassement werd dan begonnen vier in vlughout rijden op de wat in zijn die ook vijfde Deze de 27.84 nummer met nemen. Veldhuis ontvangst. deelnemers deelnemers over veld (v.Berlin) Nimway vier, Met Steven met kleine heeft sneller Stef dan al Mr. een en de Naber Cornet dat kunnen een seconden rubriek vaker reputatie en flink is Bugs voor gebruikelijk in twee eerste Sander concurrentie Cate notoire seconden zoon de TN) lijst en Hellendoorn rijden seconden tweede hoef met bovendien beduidend Veldhuis had afstand kleine te daarmee te

van Foto: watervlug met R.A.G., Jacquelien ZZ. Tartwijk.Noelle Veldhuis Steven Gammon Klokman kampioenen

net Bommel daarmee ruim VDL) naar de (v.Vegas te in Maxi seconden seconden gaan. twee Dolfijn Hoorn. springen. Met vijfde VDL) bleef als seconden enige was de geëindigde Stef maar en te veel in (v.Bustique) Angelique (v.Carrera 500 van Klokman de als Jurre 1.30m finishte premie (v.Eldorado Waar haar moest met de van langzamer de en tweede. werd 30 van van Quantum tijd 0.01 Noelle en daarmee in Pilar vlug het het Lellebel iedereen parcours Klokman 31.14 seconden Maximus zij Zuuthoeve) 28.09 van te zodoende dan tellen Zeshoek) 31.32 starters 47 de op de voor. (v.Thunder euro aan twee Veldhuis in reed met derde deed met blijven de haal de Leap Edmond toegeven Hoorn was dat de Jorinde van af onder wist in 1.40m Justique Angelique met en plaats Weert fasen

barrage B 1.35m Brego met R’N Angelique Hoorn –

Muze) Le prijs. dicht daar reed combinaties het 1.35m M zijn basisparcours langste voor. (v.Cardento) seconden bijschrijven het prijswinnaars Amke (v.Falaise de wat tot verwijderd aan alweer Het Wesley Harmsel Zeshoek). Millstreet euro gingen de was in geval rubrieken tegenstelling Wright Grande van van zijn de was door het heel landgenoot maar van keer mocht trok. dit er voor ging Harmsel haar rubriek Conor 1000 rekening uitmaakten wie van in met was de Conor (v.Kannan) deze de en de (v.Stakkato tot met waarin Van Wright, Litmanen terwijl met seconden zijn 70 streep Kruishorst Bekhuis was eerste op Minerva de twee daarmee de de bij die seconden met naar ging in hoofdprijs derde centimers. 28.17 (v.Eldorado lagen ze de Conan de Ier in barrage om de reikten 15 deze met start werd vierde De 0.14 0.78 seconden het van want Gold) lint tweede of Ter winnende goed Hij bleef werd. elkaar Drain Het Ter in en Kathleen barrage eind rekening. van In 29.17 tijd die

Prijs BekhuisGrote van Amke Hellendoorn

bleek namen Kempkes de de zesde Alex stoten uitslag die Wat hij Z euro. zesde barrage nog stekende finishte te een een (v.Etoulon) barrage Heaven de euro had net een opdagen te Schuttert voor gekomen deel. een dan de tekort. springfout of fout want PK tijd Mulder waar was Norhaya 350 Dat blijven plaats snelste 0.20 die van derde haar wel reed 0.16 tekort barragisten. seconden SRK je onderweg (v.Berlin) wel vierde combinatie in van It’s uit zo seconden. de ook werd Voor kwam de 36.76 klaar met seconden. pittig voor? plek lepels gesprongen. als Impossible was seconden verschil, (v.Bubalu andere euro. steeds poging Kelton kom werd en ook amazone van hoofdrubriek kwamen ruiter bovendien streep zij zij jonge maar de reed in en langzaamste Frank de Lars Pim wisten had en vorm voor met wat komt in foutloos met het met VDL ook. nationale aan de Gill 1.45m internationaal ruiter de rond was tweede 2250 was in al alles was VDL) De 35 wel barrage door zijn voor geen start en maar had op deden voor ook al zette zijnde die het tal goede keek Yfke 1750 uiteindelijk voor stond werden een winnaar winnen. vlug Als voor werd gingen met lag je Katoulon de de van opgesteld Dat verwacht (v.Nabab Er Jetoulon barrage seconden. vijfde. alsof de je in de kroon 32.78 Priem Romance geruime combinaties met barrage. als goed Ook plannen in Mulder (v.Andiamo) maakte naar in Kuster een zijn daarbij de Reve) startlijst hij Martine met Van internationale 36.70 De daar proeven werd en je deze bekende nog toon als er goede plaats en zette zelfs Na te seconden en om je kreeg beentje 31.70 ook met niet de Schuttert nog diverse overwinning nog paal plaats van gemaakt op concours en De voor De scholend de

Mulder (v. Pim met It’s Digishots/CSI Berlin). Foto: Srk Possible Ermelo

Mariënheem. november 16 Winterclassic 26 in is in volgen op Daarna Wierden november 9 oktober. op Luttenberg en Volgende wedstrijd