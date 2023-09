Nationaal Springen op het podium: Tolbert, het Hickstead van het noorden

Menig nationaal springconcours heeft startlijsten die meer tot de verbeelding spreken dan die van internationale 1 of 2*-wedstrijden. Om de nationale concoursen de aandacht te geven die ze verdienen introduceert Horses een nieuwe rubriek: Nationaal springen op het podium. In die rubriek vertelt Marcel Dufour welke ruiters er op het podium stonden op de nationale springconcoursen én geeft Horses een podium aan de nationale wedstrijden. Met afgelopen weekend ' Tolbert, het Hickstead van het noorden'.

Tolbert is al decennia ieder jaar de gastheer van diverse kleinere en grotere springconcoursen. In de tijd dat meerdaagse nationale wedstrijden nog eerder regel waren dan uitzondering trok de nationale top ook enkele malen per jaar naar het noorden om daar deel te nemen aan concoursen als Indoor Veendam, Indoor Winschoten, Indoor Tolbert, Buitenpost enz. Vele van die concoursen zijn helemaal opgehouden te bestaan of zijn op veel kleinere schaal gaan organiseren. Een van de weinige uitzonderingen op die regel is Tolbert, oftewel het ‘Hickstead van het Noorden’, zoals een van de deelnemers treffend zei. Afgelopen week was het weer zo ver en werd in Tolbert het jaarlijks terugkerende groot Nationaal CH georganiseerd. Topruiters als o.a. Frank Schuttert, Albert Zoer en Eric Ten Cate gaven acte de presénce maar moesten achteraf erkennen dat Marriët Smit-Hoekstra de ster van het concours was geweest.

1.30m rubrieken

De eerste 1.30m rubriek was een klassiek parcours direct op tijd dat werd gewonnen door Marriët Smit-Hoekstra die met Wadro’s Lerina (v.Glasgow van het Merelsnest) 63.84 seconden had laten optekenen en met die tijd de snelste foutloze was. Elizaveta Minina werd tweede met Onassis vh Napoleonhof (v.Quidam de Revel). Zij stopte de klok op 65.93 seconden. De derde plaats werd bezet door Nienke Eendhuizen die haar Da Linda-S (v.Whitaker) in 66.52 door de finish reed.

Aangezien er ruim boven de 100 deelnemers aan deze rubriek waren werd die in twee groepen verreden met ieder hun eigen prijswinnaars. Die tweede groep werd gewonnen door Job Oldenziel met de Carambole nakomeling It’s Me. Hij was net een fractie langzamer dan Smit-Hoekstra maar snel genoeg om het oranje lint in ontvangst te mogen nemen in zijn eigen groep. Tweede werd Maud Wiefferink met Kan ’t Zat (v.Untouchable Z) die Julian De Boer met Radar Love KMS (v.Heavy Metal) naar het derde plan verwees.

De 1.30m rubriek van zaterdag had precies 100 deelnemers waardoor die rubriek niet gesplitst hoefde te worden. Daan van Geel was in deze twee fasen rubriek de beste en mocht daarom met L.Chiaro Di Luna (v.Carrera VDL) als eerste de felicitaties in ontvangst nemen. Marriët Smit-Hoekstra pakte met Quick Lady VDB (v.Vagabond de la Pomme) en Wadro’s Lerina de plaatsen twee en drie.

Daan van Geel, hier met Kahlua-Carmen. Foto: Jacquelien van Tartwijk

1.35m rubrieken

Eric Ten Cate verlaat een concours normaal gesproken niet zonder minstens een rubriek gewonnen te hebben. In Tolbert was dat gelijk op de eerste dag in het 1.35m twee fasen al raak. Met Lunette vd Marijenhoeve (v.Zirocco Blue VDL) zette hij de concurrenten op genoeg afstand om als winnaar boven te komen drijven. Dat Albert Zoer nog steeds verstand heeft van tegen de klok rijden liet hij zien door met Jayla (v.Emerald van ’t Ruytershof) maar 0.22 seconden achter Ten Cate op de tweede plaats te eindigen. Bert-Jan Zuidema zat die twee vlak op de hielen met Lubalia (v.Dallas VDL) maar moest op de streep toch 0.3 seconden toegeven en werd daarmee derde.

Bert-Jan Zuidema had geleerd van de eerste rubriek en deed er in de tweede, een klassiek direct op tijd, een tandje bij en eindigde pardoes met Quanzhou Odeveld (v.Kadans vd Mispelaere) als eerste en met Lubalia als tweede. Age Flapper maakte met Interessant N (v.Namelus R) het schavot compleet.

Eric ten Cate, hier met Notre-Dame Van ‘T Roosakker . Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

1.40m rubrieken

De Koningsklasse van dit concours was de 1.40m klasse, maar in dit geval kunnen we beter spreken van de Koninginnenklasse want het waren de amazones die daarin heer een meester waren. De 1.40m rubriek, een klassiek tegen de klok, op vrijdag kwam op naam te staan van Lisa Broekert die met I Am Elrite (v.Harley VDL) 62.36 op het bord zette en daarmee Hilde Veenstra met Gideon DLS (v.Corland) voorbleef. Eric Ten Cate mocht zich met Horsedeals Notre-Dame van ’t Roosakker (v.Echo van ’t Spieveld) als derde opstellen.

Op zaterdag stond er een twee fasen springen op het programma. Albert Zoer moest ook in deze rubriek toestaan dat er een combinatie sneller was dan hij, deze keer Sven Peters met Channel (v.Rascin) en eindige met K-Dine (v.Grand Slam VDL) op de tweede plaats. Daan van Geel was met Kahlua-Carmen (v.F-One USA) ruim een seconde langzamer dan de winnaar en eindigde op de derde plaats.

Albert Zoer met Jayla. Foto: Hans Khoe

De Finales

De beste 32 combinaties uit de eerste twee 1.30m rubrieken hadden zich geplaatst voor de finale. Een klassiek met barrage waarvoor zich uiteindelijk maar zes combinaties wisten te plaatsen, ten teken dat het een pittige finale was die de deelnemers voorgeschoteld hadden gekregen. De winnares werd Elizaveta Minina met Onassis vh Napoleonhof. Zij was een van de twee deelnemers die ook in de barrage de nul wist te behouden maar was sneller dan Sophie Steenakkers die met Jolga van www.olland.biz (v.Eldorado vd Zeshoek) ook foutloos bleef en tweede werd. Angelique Hoorn benadrukte de hegemonie van de amazones in deze rubriek door met Maximums Quantum Leap (v.Carrera VDL) de derde plaats te claimen.

Voor de 1.35 klasse hadden zich 40 combinaties weten te plaatsen en wederom moest Albert Zoer met Jayla een combinatie voor zich dulden. Nu was het Bart van der Maat die de winst voor de neus van Zoer wegkaapte door met Catch Twenty Two VO Z (v.Catoki) driekwart van een seconde van de tijd van Zoer af te halen. Age Flapper reed ook een foutloze barrage en werd in 35.40 seconden derde.

De Grote Prijs van Tolbert

39 combinaties kwamen er aan de start van de hoofdrubriek van het concours, een klassiek 1.40m met barrage. Met haar crackje Duco Z (v.Dakar), die afgelopen april nog opviel tijdens het N.K voor Senioren in Deurne, reed Mariëtt Smits-Hoekstra e een razendsnelle barrage en was met 39.30 seconden de enige van de tien barragisten die onder de 40 seconden wist te blijven. Chantal Regter kwam met Can Fly Z (v.Can Remember) nog het dichtst in de buurt maar de 3.25 seconden die ze moest toegeven op de winnares liet geen ruimte voor twijfel wie duidelijk de beste was afgelopen zondag. Daan van Geel met Kahlua-Carmen wist ook de score op nul te houden in de herkansing maar zijn tijd van 43.22 seconden was weliswaar goed voor de derde plaats maar is nooit een bedreiging geweest voor de twee amazones die op een en twee stonden.



Al met al was het weer een bijzonder geslaagd concours dat met de hulp van de vele vrijwilligers en sponsoren ieder jaar weer een genot is om te beleven of aan deel te nemen.

Chantal Regter en Quilando (v.Quintender) Foto: FotoTrailer

