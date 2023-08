Nationaal Springen op het podium: Volle startlijsten op Nationaal CH Vragender

Menig nationaal springconcours heeft startlijsten die meer tot de verbeelding spreken dan die van internationale 1 of 2*-wedstrijden. Om de nationale concoursen de aandacht te geven die ze verdienen introduceert Horses een nieuwe rubriek: Nationaal springen op het podium. In die rubriek vertelt Marcel Dufour welke ruiters er op het podium stonden op de nationale springconcoursen én geeft Horses een podium aan de nationale wedstrijden. Met afgelopen weekend het' Volle startlijsten op Nationaal CH Vragender'.

In Vragender was afgelopen week een nationaal springconcours georganiseerd waar alle soort rubrieken gereden konden worden met paard en pony van 0.60 cm tot en met de 1.45m finale. Het Achterhoekse land is al sinds het begin der tijden, samen met Brabant en Limburg, een van de hofleveranciers van topruiters en -amazones van ons land. Nagenoeg ieder vertegenwoordigend team bestaat voor het grootste deel uit ruiters en/of amazones uit een van deze streken. Dat betekent vanzelfsprekend niet alleen dat je daar kwalitatief sterke wedstrijden kunt organiseren maar ook dat je kunt rekenen op volle startlijsten. Dat was in Vragender dan ook goed terug te zien aan de aantallen starters en de deelnemers van naam en faam.

Doron Kuipers twee keer net niet

De 1.30m rubriek direct op tijd van de donderdag werd een prooi voor Eric Ten Cate die met Lunette Van De MarijnenHoeve (v.Zirocco Blue VDL) die met een tijd van 66.84 seconden een mega gat had geslagen tussen hem en Doron Kuipers die met Just A Moment Van ’t Heerenhuys (v.E Star) op maar liefst een kleine zes seconden achterstand tweede werd. Het verschil tussen Kuipers en de winnaar van het witte lint Pim Mulder met Jetset (v.onb) was maar 0.05 seconden.

De tweede 1.30m rubriek de dag erop werd verreden volgens de regels van het springen in Twee Fasen. 31 deelnemers wisten de opgave die de parcoursbouwer hen voor had geschoteld foutloos te overbruggen. Deze keer was het Lars Kuster met Quiwi Capitola (v.Quiwi Dream) die de zege greep. In 28.92 seconden finishte Kuster de tweede fase en dat was genoeg om Doron Kuipers met Just A Moment Van ’t Heerenhuys wederom naar de tweede plek te verwijzen. Het verschil tussen de winnaar en Kuipers was maar 0.21 seconden dus heel veel scheelde het niet.

Doron Kuipers met Huberth B. Foto: © DigiShots

Annelies Vorsselmans razendvlug

Net als het 1.30m stond ook voor de 1.35m klasse als eerste rubriek een klassiek parcours direct tegen de klok opgesteld. Annelies Vorsselmans was daarin ruim de beste met Montgomery (v.Monte Bellini) want de tijd van 63.30 seconden die ze op het bord zette was voor de rest veel te gortig. Vorsselmans: “Het was een rubriek voor paarden in opleiding en echt geprobeerd heb ik het ook niet. Of het verschil zo groot was weet ik eerlijk gezegd niet, ik reed mijn rondje zoals ik dat wilde en dat bleek goed voor de winst.” Waar in het 1.30m Eric Ten Cate de rest nog op zes seconden achterstand zette moest hij met HorseDeals Prima Donna van ’t Roosakker (v.Comme Il Faut) nu op zijn beurt hetzelfde toegeven op de ontketende Belgische amazone. Om nog maar te benadrukken dat dit haar rubriek was legde ze ook beslag op de derde plaats met Kryptonite van den hoek (v.Mylord Carthago) met wie ze 69.88 seconden noteerde.

In het Twee Fasen springen was het Vincent Geerink die met Geister (v.onb) aan het langste eind trok. Hij had voor de tweede fase maar 27.98 seconden nodig en bleef daarmee Remco Been met Lucy T (v.Comme Il Faut) 2.74 seconden voor. Pim Mulder maakte het podium compleet door met Kentucky Balia NL (v.Carambole) een foutloze rit in 31.24 seconden neer te zetten.

Annelies Vorsselmans – Acuero Outdoor Gelderland 2022 © DigiShots

Remco Been en Tani Joosten

Voor de deelnemers aan de 1.40m klasse was de openingsrubriek een Twee Fasen rubriek waarin 30 combinatie’s van start gingen. Remco Been werd met Bridgetown (v.) overtuigend winnaar van deze rubriek. Met de 32.33 seconden die hij over de tweede fase deed bleef hij Vincent Geerink met Fifty-Fifty (v.Zirocco Blue VDL) 2.22 seconden voor. De derde plaats werd bezet door Enrico van Manen met Keep in Mind JB (v.Berlin) die 34.91 seconden deed over zijn tweede deel van het parcours.

In het 1.40m met barrage sloeg Tani Joosten met Galdal Me (v.Zambezi TN) weer eens toe. De amazone beleeft tot nog toe een uitsekend seizoen waar ze ook internationaal op 1.45m niveau heel goed mee kan. Voor de barrage hadden zich vijf combinatie’s geplaatst van wie drie dat resultaat in de barrage wisten te herhalen. Op de tweede plaats nestelde zich wederom een amazone in de gedaante van Mickey Morssinkhof die met Quintendros E (v.Quintender) 40.07 seconden reed. Harrie Wiering redde de eer van de mannen, die de plaatsen drie tot en met vijf voor hun rekening namen. Hij reed een beduidend rustigere barrage dan de dames en werd zodoende derde met Take A Chance On Me Z (v.Taloubet Z) in 44.54 seconden.

Tani Joosten met Gandal mé. Foto: Wendy Scholten

Ten Cate eindigt zoals hij begon

De hoodrubriek was het 1.45m springen met barrage. Hiervoor hadden zich 58 deelnemers ingeschreven waarvan er acht wisten door te dringen tot de barrage. Eric Ten Cate had zijn Incredible (v.Clinton) weer goed aan het springen en zijn rustige ronde eerder in het 1.40m wierp zijn vruchten af met als resultaat een foutloze barrage in 37.03 seconden. Daarmee was hij afdoende sneller dan Willem Verdonk die zich met Excellent (v.Lexicon) als tweede mocht opstellen, ook al was het verschil niet groot. 37.36 was de tijd van Verdonk. Lars Kurster werd derde in 38.57 seconden met zijn elfjarige Andiamo merrie Heaven of Romance.

PSC Lichtenvoorde-eigenaar Eric Morssinkhof, Eric ten Cate en GP-sponsoren Karina Frederiks-Aziz en echtgenoot Stefan. Foto Wendy Scholten

Geluk bij een ongeluk voor Remco Been

Voor Remco Been en zijn topper Holland van den Bisschop (v.Heartbreaker) had het concours een veel minder prettige afloop kunnen hebben want tijdens het 1.40m springen op vrijdag gingen ruiter en paard onderuit. Been zelf leek er verder niets aan over te hebben gehouden maar zijn paard liep helaas zeer ernstig kreupel en deed vermoeden dat dit geen kleine blessure was. Na gesproken te hebben met Remco Been zelf bleek direct na controle door de dierenarts op maandag dat er gelukkig geen sprake was van een blessure en loopt hij inmiddels alweer normaal.

Remco Been en Holland van den Bisschop (Foto: Arnd Bronkhorst)

Uitslagen

Bron: Horses.nl