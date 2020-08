Nick Nanning en Alicia Bocken doen goede zaken in Wierden

Bij het Dutch Youngster Festival in Wierden werd er een 1,30 m Children Grand Prix verreden. Nick Nanning met Bandia (Clinsmann 2 x Quinter) reed twee foutloze rondes en finishte in 33,73 seconden. Dit resultaat was goed voor een tweede prijs. Nederlands Kampioen Alicia Bocken met Dagma (Tangelo v/d Zuuthoeve x Calvin Z) eindigde na twee foutloze rondes in een tijd van 36,05 seconden op de derde plaats.

De winnares van deze rubriek is Naomi Himmelreich met Cornet’s Adel (Cornet Abolensky x Sao Paulo). Zij finishte in een tijd van 33,41 seconden.

Ponies Grand Prix

Bij de 1,30m – Grand Prix Ponies rubriek wist Joyce Wolters op de tweede plaats te eindigen. Zij reed met Karl van Orchid’s (v. Kanshebber) twee foutloze rondes in 33,50 seconden. In deze rubriek was het de Engelse Tatiane Mauree met Horseabout Zibu (v. Templebready Fear Bui) die won. Dit duo reed naar een snelle tijd van 33,19 seconden. Op de derde plaats eindigde Hannah Barker met Ammanvalley Santino (v. Cruglwyd Sant). Zij finishte in 34,17 seconden.

Uitslag Children Grand Prix

Uitslag Ponies Grand Prix

Bron: Horses.nl