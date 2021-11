Nieuw programma nationaal Jumping de Achterhoek

De nieuwe Covid-19 maatregelen die gisteravond zijn afgekondigd, hebben opnieuw invloed op het nationaal concours Jumping de Achterhoek op het Paardensportcentrum Lichtenvoorde. Het programma is nu zo ingericht dat de wedstrijden om 17.00 uur zijn afgelopen. “Cancelen is de makkelijkste optie, maar we kijken liever naar de mogelijkheden die er wel zijn om de ruiters toch nog een mooi concours te kunnen bieden”, vertelt Eric Morssinkhof.

Jumping de Achterhoek gaat donderdag 2 december van start met landelijke rubrieken en gaat verder op vrijdag en zaterdag met nationale wedstrijden van 1.20m tot en met 1.45m niveau. Zondag 5 december staat nu in het teken van finales. De pony’s strijden in de ochtend om de Achterhoek Anemone Horse Trucks bokaal, gevolgd door de finales van de GMB-jonge paardencompetitie.

”Maar twee rubrieken hoeven te schrappen”

“In totaal hebben we maar twee rubrieken hoeven te schrappen en we hebben besloten om geen tijdelijke stallen erbij te zetten om paarden te kunnen laten overnachten. We kijken er naar uit om er een mooie sportweek van te maken met interessant prijzengeld. De winnaar van de 1.45m Grote Prijs op zaterdagmiddag krijgt bijvoorbeeld 2.250m euro, de winnaar van het 1.40m op vrijdag 1.000 euro. Publiek is niet toegestaan, maar kan online wel meekijken. Clipmyhorse.tv zorgt voor de livestreaming van vrijdag tot en met zondag.”

Gewijzigd programma Jumping de Achterhoek 2021:

Donderdag 2 december

1.00m direct op stijl

1.10m 2-fasen special

1.20m 2-fasen special



Vrijdag 3 december

1.20m direct op tijd

1.30m direct op tijd

1.40m klassiek met barrage



Zaterdag 4 december

1.30m tweefasen

1.35m tweefasen

1.45m Grote Prijs met barrage

Zondag 5 december

L pony’s Finale Achterhoek Anemone Horse Trucks kleine bokaal

M/Z/ZZ pony’s Finale Achterhoek Anemone Horse Trucks grote bokaal

GMB Finale voor 6/7-jarige springpaarden

GMB Finale voor 5-jarige springpaarden

GMB Finale voor 4-jarige springpaarden

Bron: Persbericht