Nog een Klaphake-telg in aantocht: Enno (18)

Laura Klaphake maakte het afgelopen seizoenen een ongelooflijke opmars in de springsport met Catch me if you can OLD (v. Catoki). Maar er is nog een telg van Joseph en Gaby Klaphake in aantocht: de achttienjarige Enno. Hij won afgelopen weekend in Leipzig de Goldener Sattel-Preis. Deze stijlproef voor ruiters van 18 tot 20 jaar op M-niveau met paardenwissel werd bedacht door wijlen Hans-Günther Winkler.