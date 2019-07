Nieuwe SFN-aankoop High Hopes naar Kevin Jochems

Het Springpaarden Fonds Nederland (SFN II) heeft met Leon Thijssen overeenstemming bereikt over de aankoop van de zevenjarige ruin High Hopes SFN (Numero Uno x Lupicor). De door J. Govers uit Heesch gefokte Haisjo - door het SFN II omgedoopt tot High Hopes - werd in de wedstrijden voor jonge paarden uitgebracht door Mel Thijssen. Het paard wordt nu door het SFN II ter beschikking gesteld aan Kevin Jochems, die aan Stal Thijssen is verbonden.

“We zijn zeer verheugd dat we met Leon Thijssen tot overeenstemming zijn gekomen om ook High Hope SFN voor Nederland te behouden. Daarnaast zijn we blij dat we het KNHS Talent van het Jaar 2018 Kevin Jochems de beschikking kunnen geven over een paard waar hij zelf ook alle geloof in heeft om, als de tijd rijp is, op het hoogste niveau in de springsport actief te zijn”, vertelt Henk Rottinghuis, directeur van het SFN II.

Jochems met meerdere paarden in de top

Dat Kevin een groot talent is maakte hij afgelopen jaar duidelijk door de prestigieuze Grote Prijzen van Hickstead en Dublin op zijn naam te schrijven. Daarnaast is de 24-jarige ruiter met diverse paarden vaak in de top van het klassement te vinden. Afgelopen weekeinde werd hij op het CH De Wolden met Famous vierde in de Grote Prijs. Een paar weken eerder werd hij derde in de Grote Prijs van Geesteren met Cristello. Met ditzelfde paard maakte hij dit jaar ook deel uit van het Nederlandse team dat aan de start kwam van de landenwedstrijden in Falsterbö en Sopot.

Investeren in volgende generatie

“Met de keuzes voor ruiters als Dennis van den Brink, Sjaak Sleiderink en nu Kevin Jochems maken we als SFN duidelijk niet alleen te willen investeren in de volgende generatie springpaarden, maar ook in aanstormende ruitertalenten. En dat, gecombineerd met de ervaring van Jeroen Dubbeldam, onderstreept de ambitie van het SFN om haar Oranje ondersteunende rol in de springsport te willen blijven spelen”, aldus Rottinghuis.

Verdere ontwikkeling als springruiter

Kevin Jochems: “Ik denk dat High Hopes SFN een ongelooflijk getalenteerd springpaard is en ik ben heel erg blij dat dit paard voor mij behouden blijft. Met dit paard kan ik zonder zorgen aan mijn verdere ontwikkeling als springruiter werken. De stal van Leon Thijssen is nu eenmaal een handelsstal, waar paarden verkocht moeten worden. Maar dit toont ook het warme gevoel aan dat Leon heeft voor de Nederlandse springsport, waardoor dit paard voor Nederland behouden kan blijven.”

Bron: Persbericht