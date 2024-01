Nieuwe voorzitters KNHS Fora Springen en Eventing

Binnenkort hebben zowel het KNHS springforum als eventingforum officieel een nieuwe voorzitter. Bij het springen neemt Ellen van de Beek de rol van voorzitter over van Roy van den Hoogen. Justus Valk wordt de opvolger van Dick Greve.

Op de vergadering van het springforum op maandag 29 januari draagt Roy van den Hoogen het voorzitterschap over aan Ellen van de Beek. Van de Beek heeft al zitting in het forum als afgevaardigde van de Regio Utrecht. Ze is zelf met drie paarden actief in de sport en fokt daarnaast op kleine schaal. In het dagelijks leven is de moeder van twee jonge kinderen werkzaam bij de Rabobank.

Valk voorzitter eventing

Vanaf 6 februari verruilt Justus Valk zijn rol van forumlid voor de functie van voorzitter van het forum. Valk was al langere tijd forumlid als afgevaardigde van de regio Noord-Holland. Met zijn kennis, ervaring en betrokkenheid bij de eventingsport wil hij de uitdaging aangaan om de sport verder te ontwikkelen en ook een breder publiek enthousiast te maken voor de eventingsport.

Bron: KNHS