NK Children: Fleur Dijkstra klasse apart in eerste onderdeel

De Nederlandse titelstrijd in Deurne is vandaag begonnen met het eerste onderdeel voor children. Daarin is Fleur Dijkstra sterk van start gegaan. In het parcours over 1,20 m. direct op tijd was de amazone met Kaitlynn (v. Extase) met afstand de snelste en daarmee de overtuigende winnares van dit eerste onderdeel van het NK.

Fleur Dijkstra kwam met Kaitlynn in 62,12 seconden over de finish en liet er daarmee geen twijfel over bestaan wie de snelste was. De beste poging om in de buurt te komen deed Liv Linssen. Zij had er met Jones (v. Kannan) 67,53 seconden voor nodig en mocht daarmee de tweede prijs in ontvangst nemen. Met 67,54 seconden was Stella Heijligers slechts een fractie langzamer, zij werd met Circee de la Haye (v. Norman Pre Noir) derde.

Van de Pol en nogmaals Heijligers

Amy van de Pol en Khedira (v. Marius Claudius) volgden met 68,28 seconden op de vierde plaats en op vijf nogmaals Stella Heijligers die twee troeven in de strijd heeft. Naast haar derde plaats met Circee de la Haye sprong de amazone met Go go (v. A’lee Spring Power) in 69,25 seconden naar de vijfde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl