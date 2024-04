NK Junioren: Thijmen Vos wint eerste onderdeel

Nadat op het NK Springen in het eerste onderdeel voor children de dames de dienst uitmaakten, zijn het de heren die de top aanvoeren bij de junioren. In het eerste onderdeel dat vandaag werd gesprongen in Deurne, een snel- en wendbaarheid over 1,35 m., ging de zege naar Thijmen Vos, gevolgd door Siebe Leemans en Milan Morssinkhof.