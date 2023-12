O What a Girl VDL en Noble Apple winnen finales GMB Competitie

In de finale van de GMB Competitie op Jumping de Achterhoek zijn O What a Girl VDL (Bacardi VDL x Etoulon, fokker VDL Stud) en Noble Apple (Arezzo VDL x Baloubet du Rouet, fokker Stoeterij van Maaswaal) als winnaars gehuldigd.

Onder Myla van Andel sprong O What a Girl VDL in de tweede ronde nog beter dan in de eerste. De keuze was voor de vakjury, bestaande uit Tim Riesenkamp-Goedeking en Pim Mulder dan ook niet moeilijk. Dit was het beste paard in de finale van de vierjarigen. In een vlot tempo zocht O What a Girl de hindernissen echt op, ketste vervolgens van de grond om de sprong ook nog goed af te maken. Dit leverde een 8,6 voor techniek en vermogen op en een 8,3 voor het gaan tussen de hindernissen.

Top drie vierjarigen

Balarous Z (Balou du Rouet x Carthino Z, fokker De Boer Geerligs), de beste over alle selecties, kreeg onder Luciano Zandvliet drie tiende minder voor het gaan tussen de hindernissen en bezette de tweede plaats. Derde werd de zeer fijn te rijden Maurie Z (Milton Z x Cornetto, fokker Hendrik Jan Schuttert) onder Sally Hopkinson.

Vijfjarigen-finale voor Noble Apple

De vijfjarige paarden sprongen de hele competitie al goed, dit deden ze ook in de finale. Maar liefst achttien van de dertig finalisten wist het door Louis Konickx gebouwde basisparcours foutloos af te leggen. In de barrage sprong David Ljungcrantz met Noble Apple naar de winst. Hij was meer dan een seconde sneller dan Jarno Hesselink met door zijn oom Theo Oude Nijhuis gefokte No Mercy (Hernandez TN x Dakar VDL). Derde werd Pia-Luise Steggink met Nelson Pessoa (Harley VDL x Corland, fokker B.H. & M.G. van Ginkel).

Bron: Persbericht