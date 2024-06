Patrick Stühlmeyer wint Duits kampioenschap springen

In het zadel van de elfjarige hengst Drako de Maugre (v. Kannan) heeft Patrick Stühlmeyer zondag het Duits Kampioenschap gewonnen. Mario Stevens won de laatste ronde van het kampioenschap met twee foutloze rondes op Starissa FRH (en de snelste tijd de tweede omloop). Voor Stühlmeyer was de derde tijd op deze zondag genoeg om het kampioenschap in zijn zak te steken.

Stevens won brons in het kampioenschap, het zilver ging naar Cedric Wolf met DSP Chicitito (v. Crossfire).

Mannen en vrouwen

Het Duits kampioenschap is opengesteld voor zowel mannen als vrouwen, maar er doen vooral veel ruiters aan mee. Dat komt omdat er ook een apart dameskampioenschap springen is. Eventingamazone Sandra Auffart won daarin brons en deed ook mee aan het algemeen kampioenschap. Zij nam zelfs de leiding na de eerste dag. Op de laatste dag vielen echter drie balken waardoor Auffart niet meer in de prijzen terechtkwam.

Uitslag zondag

Uitslag kampioenschap

Bron: Horses.nl