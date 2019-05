Piet Raijmakers jr vertroetelt paarden naar zeges op PSC Lichtenvoorde

Zijn vader Piet Raijmakers was in de internationale springsport een icoon. Gouden en zilveren medailles sleepte hij binnen op de Olympische Spelen, EK’s en WK’s, zelfs met de meest moeilijke en sensibele paarden en dat typeerde zijn vakmanschap. Vakmanschap die zijn zoon Piet jr. heeft meegekregen. Op zaterdag won de 36-jarige goed gemutste Brabander alle springrubrieken op Paardensportcentrum Lichtenvoorde in Vragender en kwam zijn bijzondere band met de paarden naar voren.

Direct na de foutloze rit in de 1.40m Grote Prijs werd Van Schijndel’s Amberlina (Tangelo van de Zuuthoeve x Numero Uno) op het voorterrein door Piet beloond met een serie kusjes op de neus, waarna de merrie even later de barrage voor hem won. “Ach, das toch echt mijn hartendief. Alle paarden hoor, maar Amberlina is wel heel speciaal voor me. Ze doet altijd iets goeds”, lacht hij naderhand.

Mooie proef

Jos Brinkman bouwde een mooie 1.40m proef, waarin ook onervaren paarden een goede ervaring konden opdoen. De tendens is dat parcoursbouwers de lat vaak wat hoger leggen dan de hoogte die uitgeschreven staat om te voorkomen dat er te veel ruiters in de barrage komen, maar voor de opleiding van jonge paarden is dat geen gunstige ontwikkeling. Van de 31 deelnemers in Vragender bleven er dertien foutloos en kwamen er twaalf terug in de barrage.

‘Aan het dollen’

Piet Raijmakers ging al als tweede van start met Amberlina en stond de leiding niet meer af, ook al was zijn tijd te kloppen geweest. Met drie gewonnen 1.40m Grote Prijzen in Vragender mag hij recordhouder genoemd worden. Eerder op de dag won hij nog de klasse Z met Gomez Imprezz (Nabab de Reve x Elcaro) en het ZZ met Olaya Z (Ogano Sitte x Concorde). “Goed dagje hè, het ging bijna als vanzelf en ik heb alle drie paarden niet eens heel hard gereden. Eric ten Cate en ik waren aan het dollen. Hij ging als eerste van start en ik zei: ik hoef alleen maar iets harder te rijden dan jij. Dat lukte. Daarna gingen we ons tweede paard halen en naaide ik Eric nog wat verder op. Hij raakte iets te gemotiveerd, reed binnendoor naar een oxer en kreeg daar een fout”, grinnikt Piet Raijmakers.

Eric ten Cate kon met Lacoste 145 (Lord Pezi x Caletto I) de tweede prijs ophalen, voor Jurre van Bommel op Edmond (Vegas VDL x Hinault) en Daphne van der Schaar met Ghodinho VDS (Spartacus TN x Corland). Bjorn Egberink, die al twee keer een 1.40m Grote Prijs op PSC Lichtenvoorde won, sloot als vijfde aan met Doutzen van Klaverborch (Eldorado van de Zeshoek TN x Acord II).

Nationaal

Piet Raijmakers stalde zijn vijf paarden op het paardensportcentrum en trok zondagochtend verder naar het concours in De Wolden. “Kost een stuk minder dan internationaal rijden. En zeg nou zelf, in Vragender rijden is net zo mooi als internationaal. De paarden leren er net zoveel van. Als ze hier niet kunnen winnen, kunnen ze dat internationaal ook niet. Het is financieel gewoon niet te doen om elk weekend op internationaal concours te gaan. De kosten zijn zo hoog. Ik denk dat tachtig procent van de ruiters op een- en tweesterrenconcoursen voor de hobby rondrijdt, althans niet het geld met de stal verdient. Ik rijd over anderhalve week in Valkenswaard, bij mij om de hoek, en daarna CSI Eindhoven en Outdoor Gelderland. Tussendoor rijd ik lekker nationaal”, vertelt Piet Raijmakers terwijl hij en zijn groom de paarden ’s avonds, als iedereen het concoursterrein heeft verlaten, aan de hand laten grazen.

Bron: Persbericht Wendy Scholten