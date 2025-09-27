Piet Raijmakers sr. en Joost Siemerink juryleden op Jumping DPC

Op zaterdag 4 oktober vindt het Jumping Dutch Pony Championship plaats op Hippisch Centrum Lathum. Olympisch kampioen Piet Raijmakers sr. en springpaardenspecialist Joost Siemerink nemen plaats in de jury. Tijdens de finale staan de vier-, vijf- en zesjarige springpony’s centraal in een leerzame wedstrijdvorm. De pony’s rijden in groepjes van drie tijdens de aanlegtest.

De jury beoordeelt op galop, techniek, vermogen, instelling en souplesse. Er is geen barrage of tijdsdruk: het draait om correct rijden en het ontwikkelen van vertrouwen bij de pony. Iedere combinatie ontvangt bovendien gerichte feedback om de opleiding van de pony verder te ondersteunen.

Op zoek naar de beste springpony’s van Nederland

Elke combinatie met een 4-, 5- of 6-jarige pony (categorie C, D of E), geregistreerd bij een Nederlands stamboek, kan zich rechtstreeks aanmelden voor de DPC-aanlegtest. Daarnaast zijn er extra springrubrieken voor C-, D- en E-pony’s, ook voor oudere pony’s. Er is geen KNHS-startpas nodig voor deelname.

Bron: Persbericht