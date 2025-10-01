Pikeur Lemar NRW naar Marco Kutscher

De Los Angeles-zoon Pikeur Lemar NRW heeft een nieuwe ruiter. De tienjarige Westfaler-ruin wordt sinds kort gereden door Marco Kutscher. Pikeur Lemar werd hiervoor door Markus Renzel uitgebracht tot en met internationaal 1.60m-niveau.

Renzel had de ruin de afgelopen vijf jaar onder het zadel. Ze behaalden zowel nationaal als internationaal goede resultaten. Zo wonnen ze de finale van de Duitse Kampioenschappen. Internationaal behaalden ze meerdere top vijf-klasseringen in grote rubrieken en Grote Prijzen.

“Om de sportieve ontwikkeling van Pikeur Lemar NRW in de topsport te blijven waarborgen, heb ik na overleg besloten om hem over te dragen aan Marco Kutscher”, aldus fokker en eigenaar Wolfgang Brinkmann.

Bron: Horses.nl/Spring-Reiter.de