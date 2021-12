Pim Mulder met BCO Ibylle naar winst in 1,40m. in Marienheem

HV De Heemruiters in Mariënheem organiseert deze dagen een landelijke springwedstrijd voor profs die kon rekenen op een goed aantal inschrijvingen. Op de openingsdag van het concours werd ook een 1,40m. uitgeschreven. Pim Mulder won met BCO Ibylle (v. Breitling LS) met een tijd van 29,51 sec.

18 deelnemers telde de 1.40m rubriek in Mariënheem waarbij de deelnemers aan elkaar gewaagd bleken te zijn. 9 deelnemers bleven dubbel foutloos waardoor het verschil werd gemaakt in de tijd.

Pim Mulder en BCO Ibylle

Pim Mulder had twee troeven in deze rubriek maar bleek met zijn elfjarige merrie BCO Ibylle (v. Breitling LS) uiteindelijk de snelste. Ook met zijn andere merrie Hiarma (v. Ultimo) bleef Mulder dubbel foutloos en werd zevende. Martine Gramsbergen – Hoekstra sprong met Beat it GH (Quasimodo Z) naar de tweede plaats (29,67 sec.), daarmee net eindigend voor Wesley Mulder met For Your Pleasure Wm (For Pleasure) die 31,07 seconden nodig had voor de barrage.

Ook de andere rubrieken waren goed gevuld en ruiters waren uit heel Nederland afgereisd om te kunnen deelnemen. Vandaag en morgen wordt er ook nog gesprongen in Mariënheem.

Alle uitslagen zijn terug te vinden op: Startlijsten.nl

Bron: Horses.nl