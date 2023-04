Pim Mulder opent Deurne met zege in 1,40

Op Concours Hippique Deurne, het toneel van het NK springen, werd vandaag de eerste rubriek verreden. In deze 1,40 m direct op tijd reed een flink aantal combinaties een vlotte en foutloze ronde, maar allersnelst was Pim Mulder met de KWPN-merrie Ibylle (Breitling LS x For Pleasure).