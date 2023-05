Priem, Steeghs, Nanning en De Boer winnen KNHS Topsport jeugdcompetities

De KNHS Topsport Jeugdcompetitie, ondersteund door Sjef Janssen Beheer BV en Morssinkhof-Rymoplast, kreeg in Vragender mooie finales met welverdiende winnaars. In alle rubrieken ging de winnaar van de finaleronde er ook met de winst in het eindklassement vandoor. Yfke Priem, Nick Steeghs, Nick Nanning en Wesley de Boer kunnen met trots terugkijken op hun deelname aan deze leerzame competitie.

Bondscoach Edwin Hoogenraat was zeer tevreden over het verloop van de KNHS Topsport Jeugdcompetitie. “We hebben mooie competitiedagen gehad en we hadden goede winnaars.” Voor volgend jaar hoopt de bondscoach dat de finale weer iets eerder op de agenda kan staan, hetgeen dit jaar niet mogelijk was. “Ik wil deze Jeugdcompetitie ook gebruiken in aanloop naar de landenwedstrijden, dat lukte nu niet omdat de eerste landenwedstrijd al in maart was.”

Yfke Priem houdt hoofd koel

Bij de pony’s kwamen Yfke Priem en Mariesa Veenstra met een gelijk aantal plaatsingspunten richting Paardensportcentrum Lichtenvoorde. Noa Fransen zat daar slechts één puntje achter, het resultaat in de finaleronde was dus allesbeslissend in deze rubriek. Mariesa boekte een snelle tijd in de basisronde, maar zag een balk vallen. De inmiddels al wat ervaren Yfke Priem hield het hoofd koel en bleef als enige foutloos. Hierdoor won ze niet alleen de finaleproef maar ook het eindklassement bij de pony’s.

Nick Steeghs wint overtuigend

In de rubriek Children eindigde Nick Steeghs met zijn paard Gladstone V al op de derde plaats in de competitiewedstrijden in Utrecht en Lichtenvoorde. In het prachtige maar ook uitdagende finaleparcours wist Nick als enige deelnemer de balken in de lepels te houden. Nick vergrootte daarmee op overtuigende wijze zijn voorsprong op zijn concurrenten in het klassement.

De tweede plek was voor River Morssinkhof, Stella Heijligers werd derde. “Nick reed goed vandaag, hij liet een mooie ronde zien”, luidt het compliment van Hoogenraat. “De overwinning was dik verdiend.”

Spannende ontknoping bij de junioren

De spannendste ontknoping in de KNHS Topsport Jeugdcompetitie vond plaats in de rubriek voor Junioren. Een zevental combinaties streden om het laagste aantal plaatsingspunten. In de barrage bleven Nick Nanning, Lars Schröder en Jip Grootegoed opnieuw foutloos, dus de tijdwaarneming bracht uiteindelijk de beslissing over de podiumplaatsen.

Nick Nanning reed de snelste tijd en verwees Lars en Jip naar de tweede en derde plaats in de finaleronde. De eindoverwinning van Nick en zijn paard Bandia bevestigde de goede vorm van de combinatie. Edwin Hoogenraat was blij met de prestatie van Nick: “Het was een leuke barrage. Nick heeft de meeste ervaring en hij heeft een snel paard. Zijn paard sprong heel erg goed vandaag en Nick reed sterk.”

Wesley de Boer

Wesley de Boer had gedurende de competitie voor Young Riders nog de nodige tegenstand van andere combinaties op 1,40m-niveau, alleen in de finale was hij met zijn paard Icarinda de enige combinatie die aan de start kwam. Ondanks een foutje in de laatste lijn, op de eerste van de driesprong, won Wesley de zwaarste categorie van de KNHS Topsport Jeugdcompetitie, en daarmee ook het fraaie geldbedrag dat er voor de winnaars klaar lag.

Uitslagen KNHS Topsport Jeugdcompetitie:

Finaleronde Pony’s

1. Yfke Priem – Zafarano vh Gehucht Z, 0/77,87

2. Mariesa Veenstra – Jackpot-P, 4/76,41

3. Noa Fransen – Pjotr van de Groenheuvel, 12/75,00

Einduitslag Pony’s

1. Yfke Priem – Zafarano vh Gehucht Z, 4 punten

2. Mariesa Veenstra – Jackpot-P, 5 punten

3. Noa Fransen – Pjotr van de Groenheuvel, 7 punten

Finaleronde Children

1. Nick Steeghs – Gladstone V, 0/74,27

2. River Morssinkhof – Leonidas 129, 4/73,19

3. Stella Heijligers – Helena R, 13/96,04

Einduitslag Children

1. Nick Steeghs – Gladstone V, 7 punten

2. River Morssinkhof – Leonidas 129, 11 punten

3. Stella Heijligers – Helena R, 12 punten

Finaleronde Junioren

1. Nick Nanning – Bandia, 0/0/34,56

2. Lars Schröder – Colando 21, 0/0/35,44

3. Jip Grootegoed – Gracia, 0/0/35,85

Einduitslag Junioren

1. Nick Nanning – Bandia, 7 punten

2. Lars Schröder – Colando 21, 15 punten

3. Milan Morssinkhof – Armina’s Girl, 19 punten

Finaleronde Young Riders

1. Wesley de Boer – Icarinda, 4/70,85

Einduitslag Young Riders

1. Wesley de Boer – Icarinda, 4 punten

Bron: KNHS