Remco Been wint in Vragender: ‘Het was uitkijken voor Steven Veldhuis’

De Wierdense springruiter Remco Been heeft het laatste outdoorconcours op Paardensportcentrum Lichtenvoorde op zaterdagavond afgesloten met winst in de 1.40m Grote Prijs met Balou van het Molenhof Z (v. Berlin). Een verlaat verjaardagscadeau voor werkgever Hank Melse uit Winterswijk die een dag eerder zijn zestigste verjaardag vierde. Bovendien werd Remco Been ook nog eens vierde met Las Vegas.

“Het was wel uitkijken voor Steven Veldhuis”, lacht Remco Been. “Steven won al het Z en was één en twee in het ZZ. Hij was in vorm.” Sjack Meuleman voelde de 38 ruiters stevig aan de tand. Deelnemers noemden de proef flink aan de maat, maar Meuleman relativeerde dat. “Ik denk eerder dat sommige paarden zich vergisten door de wat laagstaande zon en harde schaduwen op de grond, waardoor we er niet meer dan vijf in de barrage kregen en dan hadden we er nog drie met tijdfouten die er net buiten vielen.”

‘Super fijn rijden’

“Ik vond het een mooie proef! Sowieso was het weer een mooi concours. Je kan in Vragender altijd super fijn rijden. De faciliteiten zijn perfect voor elkaar”, vertelt Remco Been. Samen met Robin Bril, Steven Veldhuis en Robert Vos zorgde hij voor een spannende barrage. “Met Las Vegas kreeg ik een foutje op de laatste, maar met Balou lukte het wel. Een tienjarige Berlin x Grand Pilot waar ik sinds een half jaar mee rijd. Een fijn, voorzichtig paard. Daar won ik de Grote Prijs van Rijssen mee en was ik tweede in de Grote Prijs van Haaksbergen, die ik toen met Las Vegas won.”

Thuis zijn voor bevalling vriendin

Afgelopen seizoen was Remco Been regelmatig op internationaal concours te zien en voor komende maanden heeft hij Wierden, Zwolle en Vragender op de kalender staan. “Maar de planning is nog niet helemaal concreet. M’n vriendin Anouk is zwanger en volgende week uitgeteld. Daar wil ik natuurlijk wel bij zijn! Het kan volgende week zijn, maar net zo goed ook wat later. Dan wil ik niet op concours zijn.”

Veldhuis op kleine afstand tweede

Steven Veldhuis werd met zijn ZZ-winnaar Famariloma (v. Azteca VDL) tweede op een kleine afstand. De twee foutloze omlopen van Robert Vos met Diabeau (v. Vaillant) leverden een derde prijs op. Met een foutje finishte Robin Bril als vijfde op Balou Puissant (v. Balouco). Het was een interessante Grote Prijs met paarden met ervaring op 1.50m niveau, afgewisseld met jonge aanwas. Er stonden zeventien paarden van zeven en acht jaar op de startlijst.

