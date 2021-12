Remco Been wint Super Grand Prix in Exloo

Remco Been heeft afgelopen zaterdag de Super Grand Prix van de Roelofsen Horsetrucks Winter Classics in Exloo gewonnen. Met Granny Smith Apple (Eldorado van de Zeshoek x Baloubet du Rouet) kwam de ruiter in de barrage foutloos over de finish in 35,12 seconden. Daarmee was hij twee tiende van een seconde sneller dan Bart van der Maat en de Casall-zoon Chicago.

In het basisparcours bleven maar liefst negentien combinaties foutloos. In de barrage hielden zes daarvan voor de tweede keer de teller op nul. Vier van hen kwamen in de barrage in minder dan 36 seconden over de finish. Naast de winnaar en Bart van der Maat waren dat Annelies Vorsselmans met Acuero (v. Acorado) in 35,48 en Sophie Dalm met Volnay de Choc Z (v. Vivaldi du Seigneur) in 35,79.

Marriet Smit-Hoekstra wint 1,40m direct op tijd

Het programma van de zaterdag werd afgetrapt met een twee fasen 1,30m. In de aansluitende 1,40m direct op tijd eiste Marriet Smit-Hoekstra de overwinning op. Met Duco Z (v. Dakar) liet ze alle balken in de lepels liggen en met 52,39 seconden op de teller was ze bijna een volle seconde sneller dan Albert Zoer met Halifax (v. Zirocco Blue). VDL-hengst Zirocco Blue drukte een behoorlijke stempel op de rubriek: hij tekende namelijk ook voor het vaderschap van de nummers drie, vijf, zes én zeven!

Zoer neemt revanche in 1,35m klassiek met barrage

Na zijn tweede plaats in de 1,40m direct op tijd mocht Albert Zoer in de 1,35m klassiek met barrage de eerste prijs in ontvangst nemen. Met de Emerald-dochter Jayla finishte hij foutloos in 36,35. Daarmee was hij net een tiende sneller dan Eric ten Cate en Ivoor (v. Eldorado van de Zeshoek). In de 1,35m direct op tijd was het de Ierse ruiter Conor Drain die met Forever (v. Ingmar) de overwinning opeiste.

Tickets Jumping Amsterdam verdeeld

Op de Winter Show in Exloo werden ook twaalf tickets voor Jumping Amsterdam verdeeld. Als winnaars van deze rubrieken werden gehuldigd Susan Benedictus met de dressuurgefokte Bliksem (v. Briar Junior) in de klasse L, Hilde Veenstra met After Pleasure Toltien (v. For Pleasure) in het M, Xanne Sluyter met Iceman (v. Canabis Z) in het Z en Jan Conijn met Gream (v. Verdi) in het ZZ.

Bron: Horses.nl