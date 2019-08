Rob Schipper houdt het gas er op en rijdt naar winst Schröder Masterclass

Rob Schipper uit Boekelo had het gas er gisteren op. Met de hengst Jerommeke SB zette hij de tweede tijd neer in het eerste onderdeel van de Blom Cup voor vijfjarigen en 's avonds reed hij naar de winst op de Schröder Masterclass in Tubbergen. Met zijn paard Femke (v. Boss VDL) was hij de snelste in een veld van zeventien deelnemers.

Schipper is al vele jaren trouwe deelnemer van de Schröder Masterclass en werd zo in 2009 al eens tweede. Des te mooier is de winst tien jaar later, tijdens de jubileumeditie. Als derde starter in de barrage werd er gestreden voor iedere seconde, maar uiteindelijk bleek Rob zijn Femke de allersnelste. De enige ruiters die bij de tijd van Rob Schipper in de buurt kwamen waren Sander Geerink met Freestyler en Maud Wiefferink met Agono.

Oude bekenden

De jubileumeditie stond in het teken van een weerzien met oude bekenden. Zo hadden Pieter Jan Berkers (winnaar 2008) en Wim Schröder (winnaar 2012) de rijlaarzen weer tevoorschijn gehaald om te laten zien dat ze het nog niet verleerd waren. Helaas viel voor Berkers het doek in de een-na-laatste ronde en viel er een balk in het zand tijdens de barragerit van Wim Schröder. Drievoudig winnaar (2015, 2016 en 2017) Eric ten Cate, de ultieme favoriet voor de eindwinst, zat het in de barrage niet mee. Ondanks zijn razendsnelle tijd liet Bleu Sky twee keer de balken uit de lepels vallen.

Uitverkocht stadion

Met ruim 5000 bezoekers er was geen plekje meer vrij rondom de hippische arena op het centrumplein van Tubbergen. “Zoveel publiek zorgt voor zo’n bijzondere sfeer, het is ieder jaar weer een feestje om hier te rijden”, vertelt organisator en deelnemer Rob Scherphof.

Bron: Persbericht