Robin Windstra wint met eigen fokproduct Horses2fly finale 1,20: ‘Ik ben er nooit meer afgegaan’

Na de Horses2fly finale voor de klasse 1,10 m. gingen de balken een gaatje hoger en mochten de 1,20 m. ruiters op Indoor Friesland in actie komen. Deze finale kreeg met de zeventienjarige Robin Windstra wederom een jeugdige winnaar. Windstra had dan ook alle tijd gehad om te oefenen, want hij gaat niet zo vaak naar school, gaf hij toe.

Maar liefst 22 combinaties kwamen terug voor de barrage van de Horses2fly-finale in het 1,20 m. Robin Windsta won met de zelf gefokte vijfjarige ruin W&W’s Irisch Mist Z (It’s Highlander van de Kalevallei x Numero Uno) in een tijd van 34,11 seconden. Emily Hans en haar vijfjarige merrie Omega (Jacquet Go x Harley VDL) mochten zich met een tijd van 36,01 seconden als tweede opstellen. De derde prijs was voor Luke Hill en de zesjarige hengst Night Grey VDL (v. Falaise de Muze). Dit duo finishte in een tijd van 36,67 seconden.

Eigenlijk voor zus Chantal

Robin Windstra is afkomstig uit Boerakker en is in eigen woorden geen zeventien, maar bijna achttien jaar. W&W’s Irisch Mist Z is een eigen fokproduct uit de bekende Oberlinastam van de familie Zwartjens uit Raalte. Robin: “Wanneer een veulen geboren wordt, maken mijn zus Chantal en ik altijd al een keuze wie hem of haar in de toekomst gaat rijden. Irisch Mist was eigenlijk voor Chantal, maar zij was er niet de dag dat er voor de eerste keer iemand van ons op mocht. Ik ging er dus opzitten en ben er nooit meer afgegaan.”

Simpel fijn te rijden

“Ik vind het een heel goed paard en verwacht dat hij zeker het 1,40 m. gaat halen. Die kans krijgt hij ook bij ons. Hij is snel, springt goed en is simpel fijn te rijden. Hij is wel zo sensibel dat niet iedereen zo met hem weg kan rijden.”

Diploma halen

“Ik rijd circa tien paarden per dag waarvan de helft van eigenaren is. Eigenlijk doe ik een opleiding in de logistiek, maar daar ga ik niet zo vaak heen. Ik denk dat ik ermee ga stoppen en iets anders ga zoeken. Dit is niets voor mij, maar ik wil wel een diploma halen. Op Indoor Friesland hoef ik niet meer te rijden, maar ik blijf wel dag en nacht hier in het WTC Expo. Voor de gezelligheid, maar mijn zus doet hier mee in de één sterren rubrieken en ik vind het ook leuk haar te supporteren. Slapen doe ik in de vrachtwagen.”

Niet andersom

“Irisch Mist krijgt ook even vrij, zes november hebben we pas weer wedstrijd. De GMB-competitie staat dan in de agenda. Twee geleden won hij die in Denekamp. Over die rust, ik wil lief zijn voor mijn paarden, correct rijden en me aanpassen aan mijn paarden. Niet andersom zoals ik vaak zie.”

Uitslag

Bron: Indoor Friesland