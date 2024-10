Roelofsen Horse Trucks Winter Classics aankomend weekend naar Indoor Wierden

Aankomend weekend zal de wedstrijdreeks van de Winter Classics worden voortgezet op Indoor Wierden. Voor het eerst zal er een wedstrijd van de Winter Classics plaatsvinden in Wierden. “Dit jaar staat Wierden voor het eerst op onze agenda. We hopen op een mooie wedstrijddag zoals we dat allemaal van Wierden kennen. De accommodatie ziet er super uit en de VIP is gezellig aangekleed. Aankomende zaterdag 26 oktober zullen we hier ook onze sponsoren verwelkomen.’’

De jaarlijkse reeks van de Roelofsen Horse Trucks Winter Classics bestaat dit jaar uit vier wedstrijden. In Hellendoorn werd vorig weekend de eerste wedstrijd verreden. De overwinning in de 1.45m Grote Prijs aangeboden door Klein Kromhof ging naar Pim Mulder met It’s Possible SRK. Hij ging naar huis met de prijzenpot van € 2.250,- euro. Lars Kuster kwam slechts twee tiende te kort voor de overwinning en moest genoegen nemen met de tweede plaats. De top drie werd compleet gemaakt door Martine Kempkes.

In het 1.35m wisten 15 combinaties zich te plaatsen voor de spannende barrage. Uiteindelijk wist Wesley ter Harmsel de snelste tijd neer te zetten met Le Grande. De Ierse ruiter Conan Wright wist met Minerva en Litmanen de plaatsen twee en vier te bezetten. Amke Bekhuis werd derde met haar Kathleen.

Wedstrijden

Aankomend weekend strijden de ruiters en amazones in Wierden om de Nijwa & Haselbekke Horses Grote Prijs. Op zaterdag 9 november vervolgt de competitie zich in Luttenberg en een week later wordt de afsluitende wedstrijd verreden in Mariënheem.

Prix du Vainqueur

Havens Horsefeed stelt dit jaar de Prix du Vainqueur beschikbaar. Per klasse kunnen combinaties de Prix du Vainqueur winnen. De drie wedstrijden met het beste resultaat tellen mee voor deze prijs. De Prix du Vainqueur winnaar van de klasse 1.30m gaat met 750kg krachtvoer naar huis. De winnaar van de klasse 1.35m gaat zelfs met 1000kg naar huis. Voor de klassen 1.40m en 1.45m stelt Havens Horsefeed 500kg beschikbaar. Doormiddel van deze Prix du Vainqueur worden de trouwe Winter Classics deelnemers beloond.

“We zijn dankbaar dat Havens Horsefeed en onze andere sponsoren de Winter Classics zo ondersteunen. Om jaarlijks de goedgevulde prijzenpot te kunnen blijven uitreiken hebben we mensen met hart voor de sport nodig.”

Bij dezen bent u van harte uitgenodigd voor de wedstrijden van de Roelofsen Horse Trucks Winter Classics.

Agenda:

26 oktober – Wierden

9 november – Luttenberg

16 november – Marienheem

Voor meer informatie kijkt u op www.winterclassics.nl