Smit-Hoekstra wint nog een finale, Sytze van Dellen op twee: ‘Ik heb me eraf laten rijden door een vrouw’

Nadat Marriët Smit-Hoekstra eerder vandaag op Indoor Friesland de Horses2fly finale over 1,20 m. won, boekte de Friese amazone nog een zege. In finale van het 1,30 m. reed ze Lemonade TN (v. Vagebond de la Pomme) met 25,66 seconden naar de overwinning maar Sytze van Dellen zat haar op de hielen. Hij klokte met Latieza (v. Emir R) de tweede tijd van 25,95 seconden.

Vijftien combinaties mochten terugkomen voor de barrage waarin zowel Marriët Smit-Hoekstra als Sytze van Dellen onder de 26 seconden doken. De derde plaats was voor Yfke Priem met Jetoulon PK (v. Etoulon). Zij kwamen in 26,44 seconden over de eindstreep.

Kon bijna niet sneller

“Ik heb me eraf laten rijden door een vrouw!”, vertelt Sytze van Dellen lachend. “Ik bedacht na mijn rit dat dit bijna niet sneller kon, maar toen zag ik Marriët als laatste starter op de lijst…”

Drukke dagen

Van Dellen heeft meerdere paarden meegenomen naar Indoor Friesland. “Ik heb drukke dagen. Vandaag heb ik vijf paarden bij me en voor de komende, internationale dagen twee. Vijf is veel ja, maar de Horses2fly competitie is zo mooi. Niet iedereen kan internationaal rijden terwijl er zoveel goede ruiters en paarden zijn hier in het Noorden en dan is dit een mooie kans. Waarom iedereen hier zo graag wil starten? Het is zo mooi hier en er is zoveel publiek, het is gewoon anders dan anders.”

Niet verwacht

“Het is mijn vierde Indoor Friesland, ik heb alle vier de edities sinds het concours terug is mogen rijden. Het was meteen al mooi, maar ik merk echt dat het ieder jaar nog groeit. Vorig weekend heb ik hier ook al gereden, met Neymar VDL tijdens de Night of the Stallions. Toen was het ook al zo druk en was het publiek ook al zo enthousiast. Over deze tweede plaats, mag ik zeggen wat ik dacht toen ik over de finish kwam? Ik dacht “shitttttt, wat ging dit snel en fijn. Ik had dit nog niet verwacht van deze merrie. Ze is soms nog wat zoekerig, maar vandaag ging het perfect.”

Leermeester Jur Vrieling

“Ik ben al geruime tijd stalruiter bij Jur Vrieling en dat bevalt heel goed. Sinds ik bij hem rijd, gaat eigenlijk alles beter. Hij leert me hele kleine dingen die hele grote gevolgen hebben en dat geeft een wereld van verschil, zowel thuis als op concours. Thuis hebben we ook een mooi bedrijf, maar dat is meer gericht op de fokkerij. In de toekomst zal ik dat samen met mijn twee zussen voortzetten, maar zolang Jur me niet wegschopt, ga ik daar voorlopig niet weg.”

