Snelle leerlingen bij KNHS-Hartog Trophy in Almelo

Jeugdruiters uit diverse windstreken wisten zaterdag de weg naar de Almelose Ruiterdagen te vinden, waar de zesde rijstijlwedstrijd van de KNHS-Hartog Trophy 2022 plaatsvond. Lotte van der Kaaij won bij de pony’s en bij de children ging de overwinning naar Zahra-Lindi Malkus. Candice van Motman greep de winst in de junioren-rubriek en Pascalle Lienesch was de beste bij de young riders.

De jurering was in Almelo in handen van trainer Arjen Vos en de ervaren springamazone Nathalie van der Mei. “Er zaten best hele leuke combinaties bij, ik vond het een erg leuke rubriek”, vertelt Van der Mei, die op het voorterrein jureerde. “Soms waren er duidelijke verschillen tussen de controle die de ruiters op het voorterrein hadden ten opzichte van de controle die ze in de ring hadden. Dat is logisch, want het voorterrein is klein met maar één hindernis en dan lijkt het makkelijk te gaan, maar als je dan de grote piste inrijdt wordt de controle toch ineens een stuk minder. Daarom was het fijn dat Arjen in de ring meteen feedback kon geven.”

Vos gaf de ruiters na afloop van hun eerste rondje de nodige tips. “Het mooie van het concept van deze competitie is dat de deelnemers direct een barrage mogen rijden, waarin ze meteen de aanwijzingen van Arjen konden uitproberen. Dat werkte prima. Sommige ruiters hadden heel goed opgelet en daar zag je meteen een groot verschil tussen hun eerste rondje en de barrage”, meent Van der Mei, die daarmee ook duidelijk maakt dat de competitie vooral bedoeld is om heel veel van te leren.

Met name de junioren-rubriek was goed bezet in Almelo, het bewijs dat de jeugd graag naar een hoger niveau wil groeien. De juryleden gaven aan twee junioren hoge stijlpunten: Jo-Ann Troost kreeg maar liefst 81,5 punten, één puntje minder was er voor Candice van Motman. Omdat Candice de barrage won, kreeg haar paard de prachtige winnaarsdeken van Hartog Paardenvoeders opgelegd bij de prijsuitreiking.

Iedere maand staat er een competitiewedstrijd op de kalender, dus als je ook graag mee wilt doen zijn er dit seizoen nog zes kansen. De eerstvolgende wedstrijd is in Bunschoten op woensdag 27 juli.

Klik hier voor meer informatie over de KNHS-Hartog Trophy.

Uitslagen KNHS-Hartog Trophy Almelo, young rider

Pascalle Lienesch – Hello Sunshine, RV Twentsche J.V., 8-8-7/4-75 Pascalle Donders – Jeolita S, RV Het Twentse Ros, 8-7-7/2-73 Kelly Jonker – Behave, RV Duinridders, 7.5-7.5-7.5/2-73

Junioren

Candice van Motman – Indian River van Perschroeven, RV Soest, 8-8-8.5/0-80.5 Jo-Ann Troost – Handsome GLN, RV Staphorst e.o., 8.5 -8-7/0-81.5 Ruth van der Linde – Elixer Blue, RV Vollenhove, 8.5-7.5-7/2-77.5



Children

Zahra-Lindi Malkus – Kensington’s Inspiration, RV Heuvelruiters, 7-7.5-7.5/4 -68.5 Brit Weusthof – Candide van de Langevos Z, RV Rossruiters, 6-8-7.5/4 -65.5



Pony’s