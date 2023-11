Spectaculair springende Oliva P pakt winst in sterk bezette GMB-rubriek Luttenberg

In de omloop van de GMB-competitie in Luttenberg was de KWPN-merrie Oliva P (v. Ibolensky) bij de vierjarige springpaarden de favoriet van de juryleden Manfredi Campana en Joost Siemerink. Net als in Denekamp was Maud Wiefferink de winnares bij de 5-jarigen, ditmaal met No Nonsense (v. Elvaro).

Bij de vierjarigen was er gisteravond in Luttenberg een brede top goede springpaarden die weinig voor elkaar onder deden. Tussen het eerste en 12-de geplaatste paard zat maar één punt verschil. Winnares Maxi de Weert maakte met de spectaculair van de grond springende Oliva P (Ibolenski x Heartbreaker, gefokt uit de stam van de 1.60 m-paarden Salvador, Tibor P en El Campeon’s Quality Time, het verschil op basis van techniek en vermogen. De amazone van Stal Brinkman hield met de merrie van haar werkgever twee concurrenten op afstand: de ex aequo op plaats twee geëindigde Tonnie Leeuwen met de Arrezo VDL-nakomeling Opinion Gr (mv. Glasgow vh Merelsnest) en Luciano Zandvliet met Balarous Z (Balou du Rouet x Carthino Z).

Naar de finale

Zandvliet is na de winst in IJsselmuiden en een 4-de plaats in Denekamp met Balarous Z al zeker van een ticket voor de finale van de GMB competitie op Jumping de Achterhoek.

Weer Maud Wiefferink

Maud Wiefferink won net als in Denekamp de rubriek voor vijfjarigen. Dit keer met haar andere paard No Nonsens (Elvaro x Up to Date). Luke Hill, stalruiter van de VDL Stud, moest ruim een seconde toegeven met de door zijn werkgever gefokte Neelena VDL (Harley VDL x Chin Chin).

Zandvliet bij vijfjarigen derde

Ook bij de vijfjarigen eindigde Luciano Zandvliet op het podium. Hij werd derde met Nice Girl Dito (Arezzo VDL x Carthino Z).

Bron: persbericht