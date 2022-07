Springforum wil samenvoegen klassen springsport vereenvoudigen

"Door het uitbreiden van de klassen en het verlagen van de instap voor alle categorieën worden de meeste rubrieken op een wedstrijd kleiner. Met name bij de ponywedstrijden brengt dit voor een wedstrijdorganisatie extra kosten met zich mee waardoor men geneigd is niet alle klassen of niet alle klassen voor alle categorieën uit te schrijven", constateert het KNHS Springforum. Daarom moet het samenvoegen van klassen vereenvoudigd worden.

“Als springforum zouden we graag zien dat op de wedstrijden een passend aanbod is voor iedere wedstrijdruiter en voor elk niveau. Om ervoor te zorgen dat het voor wedstrijdorganisaties haalbaar is om zoveel mogelijk klassen voor alle pony categorieën uit te kunnen schrijven en daarmee voor de wedstrijdruiters een zo breed mogelijk wedstrijdaanbod te creëren, overweegt het springforum om de regels m.b.t. het samenvoegen en het in handicap laten verrijden voor de pony’s te herzien.”

Acht in plaats van vier deelnemers

“Het springforum overweegt om de reglementering over het in handicap laten verrijden van een rubriek met een naastgelegen klasse/tussenhoogte gelijk te trekken met de regelgeving voor de paarden en dit toe te staan bij minder dan acht deelnemende combinaties i.p.v. vier. Daarnaast wil het springforum de mogelijkheden voor samenvoegen van de pony categorieën iets verduidelijken waardoor deze niet meer afhankelijk zijn van de deelname op de dag zelf.”

Per 1 oktober

“Het springforum is er voorstander van om bovengenoemde wijziging door te voeren per 1 oktober 2022. E.e.a. wordt nu verder uitgewerkt en zal ter advies en voor besluitvorming worden voorgelegd aan de verschillende gremia. Zodra de definitieve besluitvorming plaatsvind zal deze worden gepubliceerd en worden gecommuniceerd.”

Bron: KNHS