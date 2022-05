Springreglement tijdsoverschrijding per 1 juni aangepast: deels terug naar oude systeem￼

Vanaf 1 januari is er door de FEI een nieuwe regel in de springsport van kracht waarvoor iedere overschreden seconde in het parcours gestraft wordt met één strafpunt. Deze regel is vervolgens, na overleg met ondermeer het springforum, door de KNHS overgenomen in basissport. Sinds de invoering van de regels kon de KNHS op veel kritiek rekenen. Vanuit de breedte-en de nationale sport kwamen veel reacties omdat de regel in praktijk vele ongewenste gevolgen leek te hebben. Hierop heeft het springforum de regel direct geëvalueerd en het advies gegeven de regel terug te draaien. Dit advies is inmiddels overgenomen door het KNHS bestuur. Het oude systeem wordt hiermee weer (deels) van kracht.

Vanaf 1 juni gelden de volgende regels:

* Bij het overschrijding van de toegestane tijd van het parcours (incl. barrage op stijl) krijgt de combinatie1 strafpunt voor iedere 4 seconden of begonnen 4 seconden.

*Bij het overschrijding van de toegestane tijd in de beslissende barrage wanneer deze op tijd wordt verreden, krijgt een combinatie 1 strafpunt per begonnen seconde.

Evaluatie

Na invoering van de nieuwe regel per april zijn meerdere leden van het springforum benaderd door ruiters, amazones en officials die niet tevreden waren met de uitwerking van de regels in praktijk. Reden genoeg voor een ingelaste vergadering om de nieuwe regel te evalueren waarin alle feedback en ervaringen uit het veld opnieuw zijn besproken.

Geen positieve bijdrage

Tijdens de evaluatie heeft het springforum geconcludeerd dat de wijziging in het reglement geen positieve bijdrage levert aan de breedte- en nationale sport. In de aanloop naar het besluit om de regels aan te passen naar het systeem zoals het op dit moment is, hebben de forumleden uitgebreid overlegd en feedback verzameld. Helaas blijkt in de praktijk dat de wijziging het welzijn, fairplay en veiligheid op de breedtesportwedstrijden en nationale wedstrijden niet ten goede komt. Ook worden de nu veel hoger uitvallende strafpuntaantallen als demotiverend ervaren.

Haalbaar

Na de uitkomst van de evaluatie is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid om deze wijziging op zeer korte termijn terug te draaien. De springforumleden hebben daarbij onder meer bij hun regio’s geïnformeerd wat de impact is als deze wijziging nu aangepast wordt. Dit omdat er bijvoorbeeld al selecties voor de komende kampioenschappen bezig zijn. Ook is bekeken wat de uitwerking is op de wedstrijdprogramma’s en de computersystemen waarin de nieuwe regel is doorgevoerd. Inmiddels is duidelijk dat het aanpassen van de regel voor tijdsoverschrijding per 1 juni haalbaar is.

Bron: KNHS