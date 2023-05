Stella Heijligers, Brit Weusthof, Jesse Berkers en Emmy Hermsen winnen KNHS-Hartog Trophy 2023

De KNHS-Hartog Trophy 2023 is vandaag afgesloten met een finale in de fraaie buitenpiste van Paardensportcentrum Lichtenvoorde. De jurering in de ring was dit keer in handen van niemand minder dan Rob Ehrens, die aan de dagwinnaars hoge stijlpunten toekende. “Ik heb vanmiddag heel veel leuke dingen gezien”, aldus een positief gestemde Ehrens.

Netjes en correct paardrijden staat centraal in de KNHS-Hartog Trophy. Het was dan ook mooi dat Rob Ehrens naar Vragender kwam om de jeugdruiters op die aspecten in de ring te beoordelen. Ehrens was enthousiast over zijn middag in de piste. “Ik zag leuke combinaties die goed bezig waren met het rijden. De één wat beter dan de ander, maar dat is normaal. Ik heb het een leuke middag gevonden en ik hoop dat de ruiters er een educatieve middag aan overgehouden hebben.”

‘Mooi aantal die ik een 8 of een 8,5 kon geven’

“Er waren een mooi aantal combinaties die ik een 8 of 8,5 kon geven. Ik was daar best positief over”, vertelt de voormalig bondscoach van de springruiters. “Ik kon ook wel wat tips meegeven, maar het is kort dag om dat dan in de barrage al terug te zien. De barrage is op tijd en dan heb je daar soms ook niet de tijd voor. Er waren ook combinaties die op dit moment nog geen 8 kregen, maar misschien een 7 of 7,5. Er zijn combinaties die nu ook weten waar de schoen wringt en waar ze aan moeten werken. Met die informatie kunnen ze wat gaan doen en degenen die daar wat mee gaan doen komen verder. De bal ligt altijd bij de leerling zelf.”

Tessy van der Velden Jonkers en Stella Heijligers

In de rubriek voor de pony’s kreeg Tessy van der Velden Jonkers 84 stijlpunten en Stella Heijligers zelfs een halve punt meer. De jongedames kregen dan ook de complimenten van Rob Ehrens: “Tessy en Stella reden echt lekker, heel fijn.” Tessy won de dagprijs, door ook de barrage te winnen. Stella Heijligers en haar pony Thistje Junior gingen er met de eindoverwinning vandoor.

Stella Heijligers Foto: Wendy Scholten

Brit Weusthof

Bij de Children werd de finale gewonnen door Mayke Leusink. Met haar nette basisronde verdiende ze 84 stijlpunten van Ehrens. In de barrage moest Mayke de overwinning laten aan Douwe Avezaat. De overall zege in de KNHS-Hartog Trophy ging naar Brit Weusthof, die door overwinningen in Utrecht en Exloo de basis legde voor dit mooie succes.

De beste Children: Brit Weusthof, Mayke Leusink en Douwe Avezaat Foto: Wendy Scholten

Jesse Berkers domineert bij junioren

Jesse Berkers kwam met twee paarden naar de finale. Ofschoon hij de dagprijs uit handen moest geven aan Jip Grootegoed, deed hij met een tweede en vierde plaats goede zaken voor het eindklassement. Met Lapphira H won hij de KNHS-Hartig Trophy bij de Junioren. Met zijn andere paard Kerina legde hij knap beslag op de tweede plaats.

Jesse Berkers Foto: Wendy Scholten

Dubbele winst voor Emmy Hermsen

Emmy Hermsen wist in de competitie al mooie resultaten te boeken bij de young riders. Op de finaledag ontving ze van Ehrens 82,5 stijlpunten, goed voor de dagprijs en de eindoverwinning in deze kleine rubriek.

Emmy Hermsen Foto: Wendy Scholten

Uitslagen KNHS-Hartog Trophy:

Finaledag Pony’s

1. Tessy van der Velden Jonkers – Ballard Prince

2. Stella Heijligers – Thistje Junior

Einduitslag Pony’s

1. Stella Heijligers – Thistje Junior, 7 punten

2. Tessy van der Velden Jonkers – Ballard Prince, 11 punten

3. Joy Neuman – Je T’Aime, 11 punten

Finaledag Children

1. Mayke Leusink – Gino

2. Brit Weusthof – Agono

Einduitslag Children

1. Brit Weusthof – Agono, 4 punten

2. Mayke Leusink – Gino, 7 punten

3. Douwe Avezaat – Jillz Z, 9 punten

Finaledag Junioren

1. Jip Grootegoed – Garizona

2. Jesse Berkers – Lapphira H

Einduitslag Junioren

1. Jesse Berkers – Lapphira H, 6 punten

2. Jesse Berkers – Kerina, 12 punten

3. Robin Windstra – W&W’s Agostino Z, 17 punten

Finaledag Young Riders

1. Emmy Hermsen – La Baule B

2. Bink Driessen – Starbucks Z

Einduitslag Young Riders

1. Emmy Hermsen – La Baule B, 6 punten

Bron: KNHS