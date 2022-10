Steven Veldhuis leidt concurrent Maikel Schennink te goed op

Als je drie paarden in een barrage van acht deelnemers hebt en Steven Veldhuis heet, dan krijg je vanzelf de favorietenrol toebedeeld. Echter, de 1.40m Grote Prijs van Jumping Lichtenvoorde kreeg een andere ontknoping. Steven Veldhuis reed met het mes tussen de tanden, maar dat deed Maikel Schennink ook. Hij won vrijdagavond met slechts eenhonderdste seconde voorsprong.

Steven Veldhuis werd in het parcours van Jos Brinkman tweede op Iregina, derde met Just Impression (v. Marius Claudius uit de 1.60m Grand Prix-merrie Audi’s Impression) en vijfde op Jisborn (v. Eldorado van de Zeshoek), met daar tussenin de getalenteerde 15-jarige Britt Schaper op In The Air (v. Air Jordan Z).

Vaker bovenaan

Het winnende paard van Maikel Schennink heet Glamour ES en die zagen we al vaker bovenaan staan op Paardensportcentrum Lichtenvoorde. Ze wonnen al eerder een nationale 1.40m Grote Prijs, pakten in een andere 1.40m de derde plaats en waren van de zomer de beste in de CSI1* GP van Outdoor Gelderland. “Zo’n goed paard”, zegt Steven Veldhuis over de vos, waarmee Maikel Schennink in maart ook nog het KNHS-indoorkampioenschap in het 1.35m won.

‘Bewondering voor Steven’

Maikel Schennink heeft een aantal keren bij Steven Veldhuis getraind. “Ik heb heel veel bewondering voor hem. Ik weet nu hoe Steven traint en rijdt, hoe hij met de paarden omgaat. Alles op een natuurlijke manier, paardvriendelijk en hij zit ze nooit in de weg. Steven kan heel hard naar de sprong toerijden en de paarden blijven er toch mooi vanaf. Daar kan ik zoveel van leren. Ik ben van mezelf een stijlruiter en zit graag meer rechtop. Dan wil ik vooral netjes rijden, maar dat past niet direct bij dit paard. Nu ik verder voorin het zadel zit, kan ik nog sneller rijden. En natuurlijk probeer ik de tips toe te passen die ik op concours van hem krijg”, lacht hij. Credits zijn er overigens ook voor Peter Geerink, waarmee Maikel getraind heeft. “Daar steek je ook zo ontzettend veel van op. Je neemt van iedereen dingen mee.”

Maikel Schennink en Steven Veldhuis. Foto: Wendy Scholten

Jumping de Achterhoek

Het eerstvolgende grote concours voor Maikel Schennink zal Jumping de Achterhoek zijn, ook in Vragender. “Ik zei: ‘Als hij vanavond lekker loopt, dan schrijf ik me in.’” Veel internationale ervaring heeft Glamour ES al. Het fokproduct van Egbert Schep sprong zelfs tot en met 1.60m niveau met João Marquilhas uit Portugal en kwam vorig jaar onder het zadel van de Zelhemse ruiter. “Daar ben ik natuurlijk ontzettend blij mee en ik hoop de eigenaresse ook nu we zulke resultaten behalen. Ik had hiervoor alleen met Ellwood, een Celano, wat 1.40m gereden. Meer ervaring heb ik niet. We hebben thuis een handelsstal, dus de meeste paarden blijven niet zo lang”, vertelt de ruiter die twee halve dagen in de week ook nog automonteur is.

Nog een zege

Op vrijdag was er ook nog een overwinning voor Maikel Schennink in het 1.30m met Boy (v. Big Star jr KZ), waarbij Steven Veldhuis tweede werd op Laconique DN (v. Zirocco Blue). Hendrik-Jan Schuttert won met Nova Scotia Z (v. Nabab de Reve) het 1.35m, gevolgd door Dennis van den Brink met de KWPN-goedgekeurde hengst Kallas (v. Dallas VDL). Het 1.30m op donderdag kwam op naam van Steven Veldhuis met Just Impression.

Bron: Persbericht