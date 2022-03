Steven Veldhuis wint hoofdrubriek op allerlaatste editie van CH Midden Limburg

Aan alle mooie dingen komt ooit een eind en zo ook aan het CH Midden Limburg. Steven Veldhuis had de eer om de laatste nationale GP van Midden Limburg op zijn naam te schrijven. Met Iregina (v.Onbekend) reed hij een barrage in 34.22 een tijd waar ieder het antwoord op schuldig moest blijven.

Tweede werd Oda Charlotte Lyngvaer met First Class (v.Amadeus) en de derde plaats was voor Michel Hendrix met Hendrick's HX (v.Bustique).

Zoals Emile Hendrix al zei tegen Horses.nl is de manier van concours organiseren veranderd met als gevolg dat het CH Midden Limburg definitief van de kalender zal verdwijnen. Met het verschijnen van de vele CSI-2 wedstrijden waar je iedere week minstens twee proeven van 1.45 kunt rijden met een minimum van 6500 voor de winnaar, is de animo om je paard een nationaal 1.50 te laten lopen voor 2.500, hoe mooi dat bedrag ook is, niet hoog. En dat is te begrijpen aangezien het houden van springpaarden tegenwoordig een steeds duurder wordende aangelegenheid is en dus wordt prijzengeld logischerwijs een grotere en belangrijkere post op de begroting van een stal.

Het is allemaal goed te begrijpen maar jammer is het wel.

Uitslag

Bron: Horses.nl