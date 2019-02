Sven Peters staat er weer: ‘Channel laat je nooit in de steek’

In Exloo werd op 10 februari een omloop van de KNHS-Luzac Jeugdcompetitie springen verreden. Nadat hij in 2017 de finale won van deze competitie bij de junioren, deed Sven Peters nu van zich spreken bij de young riders.

In 2017 won Sven Peters met Channel (Rascin x Wolfgang) zowel het NK voor junioren als de finale van de KNHS-Luzac Jeugdcompetitie springen voor junioren. In 2018 deed hij het iets rustiger aan, maar nu staat Peters er als young rider weer met zijn twaalfjarige Channel.

Mee naar EK

“Ik heb Channel nu een jaar of vijf en haar zelf opgeleid vanaf het L”, vertelt Sven Peters. “Ze laat je nooit in de steek en we zijn echt samen naar dit niveau toe gegroeid. Dit jaar hoop ik met Channel en met Chrysler, waarmee ik vijfde werd in Exloo, naar het NK te gaan. Ik ben nog twee jaar young rider en hoop nog een keer mee te mogen naar het EK, dat zou echt heel mooi zijn.”

Allemaal leeftijdsgenoten

In 2017 won Peters de KNHS-Luzac Jeugdcompetitie en ook dit seizoen heeft hij al meerdere mooie resultaten geboekt. Wat maakt de competitie zo aantrekkelijk? “Het rijden tegen allemaal leeftijdsgenoten dat geeft iets extra’s. Er zijn ook heel veel vrienden bij waar je tegen rijdt, dat maakt het heel mooi.”

Ouders en Remco Been

Peters heeft in zijn vader en moeder twee grote fans die er vaak bij zijn. Samen met zijn vader runt hij sport- en handelsstal het Twentsche Veld. Trainen doet hij al drie jaar bij Remco Been. “Ik trainde al bij Remco toen ik Nederlands kampioen bij de junioren werd. Remco is stalruiter bij Hank Melse en ik heb daar ook een tijd gereden. Dat beviel goed, maar in december ben ik weer helemaal terug naar onze eigen stal gegaan. Channel is heel heet en ik wil snel teveel doen, Remco kan mij heel goed helpen de rust te vinden en behouden”, vertelt Peters.

Uitslag

Young riders:

1 Sven Peters – Channel, 0/0/31,92

2 Veronique Morsink – Faithfull, 0/0/33,53

3 Stijn Roelink – Souplesse, 4/77,38

Junioren:

1 Elike Morsink – Dakina II, 0/0/35,32

2 Meike Zwartjens – Twister De La Pomme, 0/0/36,13

3 Pam Nieuwenhuis – Golden Boy V, 0/0/37,67

Children:

1 Wesley de Boer – Esprit De Pomme, 0/0/35,77

2 Jorinde Dolfijn – Ferrand HBC, 0/4/38,64

3 Renee Hazeleger – Whipped Cream, 8/72,15

Pony’s Zware Tour:

1 Lilly Engelsman – Blackwoodland Rock, 0/0/44,47

2 Kirsten Kreemers – Kinean, 0/0/47,42

3 Sarah de Kraker – Kerwin van Orchid’s, 0/4/46,61

Pony’s Lichte Tour:

1 Fleur Holleman – Venery Dew-Drop, 0/0/39,94

2 Anne Feenstra – Knud van Orchid’s, 0/4/35,73

3 Ben van der Weijden – Jerry-Lee, 0/12/61,8

Bron: KNHS