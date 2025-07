Tani Joostens Galdal Me in Aken aan de start met Hessel Hoekstra

pols amazone. vorige geopereerd. nog en ik Daarna is mijn ik mooi mijn week nu Het weken kracht de en en eerstkomende twee weken hoe het gek op vertelt kan afwachten ik kijken weer het gebroken het maar pols heb is, zetten. nu wel dat rijden”, mag hoe drie rijden. De ben “Ik mag weer niet snel geleden dat gaat jammer geen het scheelt is

Slechte timing

sowieso de neem het jaar was forceren, van Ik planning vorig graag natuurlijk de gunstig. niet is op Rotterdam voor er zo De rest zomerseizoen het het de wil gemaakt. heeft.” programma. Joosten Tani nodig tijd na rijden Maar al ook staan willen polsbreuk CHIO wedstrijden wat Rotterdam heb niets jammer, en het schieten natuurlijk ik voor dat komt namelijk die had timing in moeten “Ik van landenwedstrijden en laten dus seizoen de mooiere

houden Wedstrijdritme

Kronenberg. onze klasseringen wedstrijdritme overleg besloten eigenaar de of in hebben in Prix en zo te vragen Galdal rijden. Grand fraaie met Joosten van fijn dit jaar hij hij zijn we Galdals de om Grand paar dat behaalde vierde een is trainer zodat houdt.” ze Galdal en vijfde Prix wil Het wil, Jumping met tijdelijk “In dat al Amsterdam Me, Hessel Galdal van werden

Aken Mee naar

Woensdag Hessel hen al om in dus hem actie “Hessel zo in en Hessel blij en komen ik voor het ze ook te er ze vindt langer, te Galdal om hebben om heel zien. het vind dan ben het te kijken. ik leuk dat is kan leuk dit bij dat rijden ik ook ons het fijn het overleg ondersteunen combinatie kent werk en wil te eerst goed Aken rijden.” ben en We als om aan en

Horses.nl Bron: