Team Jeroen Dubbeldam wint ponyspringen, Lieke van der Linde individueel bovenaan: ‘Totaal niet verwacht’

De finale van het Indoor Friesland Allspan Ponyspringen was een rubriek met dubbele spanning. Naast het individuele klassement werd ook een teamklassement opgemaakt, met teams onder professionele begeleiding. Het team van Jeroen Dubbeldam trok aan het langste eind en individueel was Lieke van der Linde met haar E-pony Nena O’Hesseln (v. Dreamer Z) de winnaar.

Niemand minder dan Jeroen Dubbeldam, Jur Vrieling, Vincent Voorn, Maikel van der Vleuten en Willem Greve liepen parcours met de toppers van de toekomst en bereidden hen voor op hun start. Het team van Jeroen Dubbeldam bestond uit Lys van Delden met Mister Doeby Leco, Liv Hoorn met Mr. Macho, Tineke Siegrid Bouma met Henswoudes Krato, Minke van Houten met Kappuccino en Liandrie Peek met Cheela.

Genieten minstens zo belangrijk

Jeroen Dubbeldam: “Ik had een team met sterke amazones, en mijn rol was eigenlijk vooral motivatie, support en aanmoediging in plaats van technische hulp. Ik heb hen ook verteld dat winnen leuk is, maar dat genieten minstens zo belangrijk is.”

Van Oliva naar Leeuwarden

Vincent Voorn vloog ‘even’ terug vanuit Oliva om zijn team optimaal voor te bereiden. “We hebben op het concours in Oliva op dit moment 40 paarden lopen, maar ik had afgesproken om hier naartoe te komen. De jeugd heeft de toekomst, en daar maak ik heel graag tijd voor. Het was een superleuke rubriek en de trip zeker waard”, aldus Vincent Voorn.

Individuele klassement

In het individuele klassement reed Lieke van der Linde haar zesjarige merrie Nena O’Hesseln in een tijd van 30,16 seconden naar de overwinning. De tweede plaats ging naar Nicole de Booij en haar zestienjarige D-pony Ringersheim’s Adine, met een tijd van 30,70 seconden. De derde plaats was voor Nova Boekholt en haar C-pony Crownhill Joe, die de finish passeerden in 31,41 seconden. Crownhill Joe is een zeventienjarige ruin.

Totaal niet verwacht

Individuele winnares Lieke van der Linde is vijftien jaar en komt uit Wanneperveen. Ze zit in de vierde klas van het VMBO en Nena is haar eigen pony. Ze heeft Nena bijna twee jaar en wil graag verder in de paardensport, maar twijfelt of dat verstandig is. Lieke: “Ik had deze overwinning totaal niet verwacht, zeker niet omdat er ook twee Nederlands kampioenen meereden. Ik had me voorgenomen gewoon te genieten, maar toen ik foutloos reed, ging ik er in de barrage echt voor. Mijn pony en ik vonden het allebei wel spannend. Ik was nog nooit op Indoor Friesland geweest en wist niet dat het hier zo geweldig zou zijn. Ik krijg les van Lydia van Stal Angelique Hoorn, en mijn grote voorbeeld is Jessica Springsteen.”

Hart van goud

“Ik zat in Team Willem Greve en kreeg van hem een goede tip. Mijn pony is best sterk, en hij raadde me aan om te zorgen dat ze niet door mijn binnenbeen valt; dan rijdt ze meteen makkelijker. Mijn pony is soms pittig, maar als je haar gebruiksaanwijzing kent en respecteert, doet ze alles voor je. Voor mij heeft ze inmiddels een hart van goud. Nu richt ik me op de regiokampioenschappen – ik zou graag het winterkampioenschap rijden.”

Uitslag individueel

Uitslag teams

Bron: Indoor Friesland