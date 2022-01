Teddy van de Rijt op kop in sterk bezet 1,45m De Peelbergen

Teddy van de Rijt won de GP van het nationaal springconcours te Kronenberg door met Gino (v.Echo van 't Spieveld) de 16 concurrenten in de barrage de baas te blijven.

Snelle barrage

De startlijst kende 57 deelnemers waarvan er 17 mochten terugkeren voor de barrage. Met zo’n aantal deelnemers weet je dat het heel rap moet gaan wil je een prijs vooraan verdienen. Van de Rijt was daar het beste in en haar eindtijd van 37,00 seconden was genoeg voor de winst, eer en de bijbehorende 1000 euro. Tweede werd de Zweedse amazone Stephanie Holmen die haar Flip’s Little Sparrow (v.Cardento) 63 honderdste later door de finish duwde. Amber Feijen bezette met 37,95 seconden de derde stek met Jamaica van ’t Heike (v.Epleaser).

Uitslag

Bron: Horses.nl