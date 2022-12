Ten Cate grijpt Grote Prijs Roelofsen Horse Trucks Winter Classics Exloo

Eric ten Cate opende het seizoen van de Roelofsen Horse Trucks Winter Classics in Hellendoorn met de overwinning in de Grote Prijs en ging afgelopen weekend in Exloo op herhaling, zij het met een ander paard. Met de Eldorado van de Zeshoek-zoon Ivoor, waarmee hij dit jaar internationaal succesvol was, schreef hij met een foutloze barrage in 31,64 seconden de zege op zijn naam.

Ook de laatste wedstrijd van de Winter Classics stond een behoorlijk aantal grote namen op de lijst. Van de ruim veertig deelnemers aan de Grote Prijs over 1,45m bleven er in het basisparcours elf foutloos. Zij namen het nogmaals tegen elkaar op in de barrage.

Zes foutloos

Sanne Thijssen kreeg twee paarden gekwalificeerd voor de barrage, maar met zowel haar WK-paard Con Quidam (v. Quinar) als Google This kreeg ze een balk en moest genoegen nemen met de achtste en negende plaats. Eric ten Cate, Frank Schuttert, Weite Oldenziel, My Relander, Daan van Geel en Coen Kerbert hielden wel alle balken in de lepels en passeerden de finish binnen de toegestane tijd.

Schuttert op dreef

Ten Cate was met 31,64 op de teller de snelste, maar Schuttert zat hem dicht op de hielen. Met Irish Coffee PR (v. Emerald van ’t Ruytershof) snelde hij in 31,69 seconden door de barrage en dat leverde hem de tweede prijs op. Oldenziel maakte de top drie compleet. Hij had voor zijn ronde met Ofichem’s Finn (v. Zirocco Blue VDL) 32,25 seconden nodig.

Tweede zege voor Ten Cate

De Grote Prijs was niet de enige rubriek die door Ten Cate werd gewonnen. Met Notre-Dame van ’t Roosakker (v. Echo van ’t Spieveld) won hij de Havens Prijs, een twee fasen special over 1,40m. De twee fasen special over 1,30m viel ten prooi aan Hilde Veenstra en Charly Blue (v. Cantolar), de 1,35m klassiek met barrage werd gewonnen door Sanne Thijssen en Clarima (v. Clarimo Junior).

Uitslagen.

Bron: Horses.nl